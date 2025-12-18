李奧納多自招28年來沒再看過《鐵達尼號》 當年選對片一舉成爲全球巨星

好萊塢影帝李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）與影后珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence），兩人近日在《Variety》的「Actors on Actors」企劃中再次聚首。兩人2021年曾合作電影《千萬別抬頭》，私交甚篤。這次兩人談起過去電影生涯，最令影迷震驚的，莫過於李奧納多坦承：他幾乎從未重看過讓他走向全球巔峰的《鐵達尼號》。

對於全世界的影迷來說，1997年的《鐵達尼號》是影史的永恆經典。但對於飾演傑克的李奧納多來說，那只是他漫長職業生涯中的一個遙遠座標。訪談中，當珍妮佛勞倫斯問道：「你有重看過《鐵達尼號》嗎？」李奧納多的回答出乎意料地冷靜：「沒有。我已經好久、好久沒看過它了。」

對此珍妮佛驚呼：「噢，你真的應該看看！我敢打賭你現在看一定會覺得很棒，它真的太經典了。」李奧納多則淡淡地回應：「我不太看我自己的電影，妳會嗎？」

珍妮佛隨即分享了一個爆笑的對比。她曾有一次喝醉後，心血來潮放了自己演的《瞞天大佈局》（American Hustle），心裡想著「我想看看我到底會不會演戲」，結果酒醒後根本不記得結論是什麼。

李奧納多也首次詳細談到了當年的選擇。在90年代末，他面臨一個巨大的分叉路口：去演詹姆斯卡麥隆的《鐵達尼號》，還是去演保羅湯瑪斯安德森（PTA）的《不羈夜》（Boogie Nights）。

這兩部電影的製作日期重疊，雖然李奧納多當年錯過了與安德森合作的機會，但時隔25年，他終於在新作《一戰再戰》中與這位大導演合作，圓了心中的夢。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導