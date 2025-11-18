李奧納多超市拍戲無封館！收銀員掏手機狂拍 上演路人追星現場

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

台灣大哥大MyVideo 11月強片全面引爆，推出三部獨家電影，包括印尼催淚愛情片《比悲傷更悲傷的事（印尼版）》、韓國懸疑驚悚片《停而走險》與改編泰國生存電玩《曼谷淪陷》，其中最受矚目的莫過於李奧納多狄卡皮歐主演、保羅湯瑪斯安德森執導的全新動作鉅獻《一戰再戰》搶先版，首次合作就被外媒盛讚為「年度最狂父女情動作片」。

《一戰再戰》李奧納多狄卡皮歐片中許多危險特技都親自上陣。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

《一戰再戰》上映以來好評如潮，不但票房逼近2億美金（約台幣61億），更被看好是奧斯卡大熱門之作。談到飾演女兒的新生代演員雀絲茵菲妮蒂，李奧納多透露，劇組當初為了尋找「女兒薇拉」試鏡了非常多人，最後定案雀絲時，與導演兩人不約而同拍板：「就是她了。」而電影最後一場收尾重頭戲，其實是父女倆最先拍攝的對手戲，原本大家都以為這場一定會重拍，沒想到一看回放，全員一致認為畫面有種說不出的魔力。導演誇雀絲完全不像第一次拍電影，「本來以為她會很緊張，結果一上工就是百分之百專業。」

廣告 廣告

片中飾演反派的影帝西恩潘，在與李奧納多的一場在超市對峙的戲中也發生了趣事。導演笑說，當天並沒有把整間超市封館，只是在正常營業時間直接開拍，結果李奧納多演到一半，收銀臺的店員竟突然拿起手機，當場對著他狂拍照，活生生在鏡頭前上演「路人追星」畫面。導演邊回想邊大笑，表示這種「半即興的現場混亂」，反而成為電影裡最有趣的質感之一。

然而，為了營造現實感，《一戰再戰》也有不少「幾乎分不清電影還是真實世界」的場景。導演分享，他們曾在美墨邊境附近的高速公路橋下拍攝突襲移民營的戲碼，當時拍攝位置距離墨西哥邊境城市提華納邊界只有約40呎（約12公尺），「我站在監看螢幕前，真的分不出來後景走過去的人，到底是臨時演員，還是真的正在偷渡越境。」這些難以預測的現場狀況，讓導演形容像是在「捕捉奇蹟的瞬間」，也為李奧納多這次飾演「不靠超能力、只靠死命守護女兒」的老派英雄，增添更多貼近當代現實的重量。







更多FTNN新聞網報導

李奧納多苦等20年！終於跟「這位金獎名導」合作 聯手兩大影帝引爆銀幕

91歲珍古德安詳辭世 李奧納多哀悼摯友：真正的地球英雄

遭毀滅式爆料！館長稱便當店業績飆3倍 Cheap：這是業配？

