李奧納多金球獎當眾被虧「女友不超過30歲」 尷尬苦笑反應曝光

第83屆金球獎（Golden Globe Awards）於台灣時間今（12）日盛大舉行，李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）雖然沒能以《一戰再戰》奪下影帝，不過仍是全場話題焦點，主持人妮基格拉瑟（Nikki Glaser）拿李奧納多的女友開玩笑，讓全場哈哈大笑。

妮基先是禮貌性地稱讚了李奧納多的輝煌生涯：「看看你所擁有的成就，無數經典的演出、與每一位偉大的導演合作過，拿過三座金球獎、一座奧斯卡。」但話鋒一轉，她說：「但最令人印象深刻的是，你竟然能夠在你的女朋友滿30歲之前，就達成了所有這些目標。」

廣告 廣告

這番話引起全場大笑，台下的李奧納多也露出一臉苦笑。妮基隨後道歉，但又補上一記重擊：「李奧，對不起我開了那個玩笑。這笑話很低級，我也試著不要提，但問題是，我們對你除了這件事（感情史）以外，根本一無所知！真的沒有別的了！我搜尋過了，你給過最深入的訪談竟然是1991年在《Teen Beat》雜誌上。你說最愛的食物還是『義大利麵』，現在還是嗎？」

面對這番毒舌攻勢，李奧納多展現了大器風度，他對著妮基點頭表示認同，並比出了一個大大的「讚」。妮基隨後對觀眾說：「去查查吧，我說的是真的。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導