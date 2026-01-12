李奧納多金球獎被虧「歷任女友未滿30歲」 台下苦笑大方讚主持人有料

李奧納多在金球獎頒獎典禮上被主持人虧爆。（翻攝自Golden Globes YT頻道）

第83屆金球獎（Golden Globe Awards）頒獎典禮於台灣時間今（12日）上午舉行，影帝李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）雖錯失影帝大獎，台下的他仍因為主持人的玩笑話，成為目光焦點。

這屆金球獎主持重任由美國知名喜劇演員妮基葛拉瑟（Nikki Glaser）再次扛下，開場她一一點名台下的影視巨星，自然不會放過情史豐富的李奧納多。

葛拉瑟首先稱讚李奧納多在電影《一戰再戰》（One Battle After Another）中的表現，接著細數他從影生涯至今的輝煌成就，包含數不清的經典詮釋、曾與所有偉大的導演合作、贏過3座金球獎及1座奧斯卡（影帝）。

不料葛拉瑟馬上補刀，說最令人吃驚的，莫過於李奧納多完成上述種種成就時，歷任女友都未滿30歲，直言這實在太瘋狂了，語畢台下哄堂大笑，讓影帝在鏡頭前只能點頭苦笑。

接著葛拉瑟對李奧納多說，自己很不想開這種廉價的玩笑，但大家真的對你的私生活一無所知，勸他能多多敞開心房。葛拉瑟笑稱，她能找到關於李奧納多最深入的訪談，居然要追溯到1991年的雜誌，而他當時是這樣回答最喜歡的食物「義大利麵、義大利麵，以及更多的義大利麵」。

這段話再次逗樂全場來賓，李奧納多也對著她頻頻點頭，並豎起大拇指比讚示意，肯定葛拉瑟不僅主持有料，還很認真做功課。

