李奧納多《一戰再戰》金球領跑

第83屆金球獎公布提名，由李奧納多狄卡皮歐主演的《一戰再戰》以9項入圍成為電影類大贏家，挪威電影《情感的價值》與萊恩庫格勒執導的《罪人》分別以8項以及7項提名緊追；南韓演員李炳憲以朴贊郁執導的《徵人啟弒》首度入圍音樂及喜劇類最佳男主角，平時被視為娛樂動作巨星的巨石強森，更是以《重擊人生》首度獲金球獎戲劇類最佳男主角提名。

李炳憲將與《一戰再戰》李奧納多狄卡皮歐、《橫衝直闖》提摩西夏勒梅以及《影星傑凱利》喬治克隆尼、《藍月終曲》伊森霍克競爭音樂及喜劇類最佳男主角。戲劇類最佳男主角方面，巨石強森將與《罪人》麥可B喬丹、《這不只是個間諜故事》華格納穆拉等人共同角逐。其中，巨石強森的表現就連名導克里斯多福諾蘭都盛讚，演出令人心碎，近年來都很難再看到的極致表現。

《徵人啟弒》同時入圍音樂及喜劇類最佳影片和最佳外語片，與《一戰再戰》、《暴蜂尼亞》等片角逐音樂及喜劇類最佳影片。而2度在金球獎上封后的艾瑪史東，這次憑藉《暴蜂尼亞》獲音樂及喜劇類最佳女主角入圍，與氣勢正旺的《媽的踹爆你》蘿絲拜恩、《魔法壞女巫：第二部》辛西婭艾利沃、《一戰再戰》雀絲茵菲妮蒂等人角逐寶座。

《情感的價值》8項提名

《情感的價值》導演尤沃金提爾接獲8項提名喜訊時，正和史柯斯嘉在巴黎特映會。他笑說，在飯店盯著金球獎入圍直播，看著名單一個接一個，完全驚喜到不行。出身電影世家的他始終堅持以35mm底片拍攝，坦言本片是「一封獻給電影的情書」，更感動說「所有人都被看見，真是太棒了」。

值得一提的是，傑瑞米艾倫懷特、阿曼達塞佛瑞以及雅各艾洛迪3位演員在電影與影集類都獲得提名。而近期票房橫掃全球的《動物方城市2》則將與《鬼滅之刃劇場版 無限城篇》、《Kpop獵魔女團》爭最佳動畫片。金球獎明年1月11日舉行頒獎典禮。