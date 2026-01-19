李威特撂狠話！命令媒體「不照做就告到你傾家蕩產」

財經中心／倪譽瑋報導

白宮發言人李威特常被記錄下對媒體口氣犀利。（圖／翻攝自白宮Youtube頻道）

近日哥倫比亞廣播公司（CBS News）對美國總統川普進行一次專訪，外媒揭露，專訪後白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）直接對媒體撂狠話，她說川普要求採訪完整播出，如果不照做「有不完整，我們就把你告到傾家蕩產（we’ll sue your ass off）」。

綜合《紐約時報》等外媒報導，CBS主播杜庫皮爾（Tony Dokoupil）與川普進行了一次訪談，內容包括通貨膨脹、美國移民與海關執法局（ICE）人員在明尼蘇達州開槍射殺一名美國籍女子事件等。採訪完成後，李威特對他轉述川普的指示「你們得確保不要剪輯、確保採訪完整播出」如果內容不完整，政府方就要提告。

《紐約時報》報導補充，人們常把杜庫皮爾與CBS新聞網總編輯魏斯（Bari Weiss）聯繫起來，魏斯是一位右派評論者，屢遭指控偏袒川普政府，如去年新聞節目涉及川普政府遣返委內瑞拉男子一事，製作完畢後，因為政府在播出前未做出回應，魏斯便將節目撤下。

外界認為，CBS與政府關係較密切，魏斯一直試圖引導電視台，朝更親川普的方向發展。而針對李威特的要求，CBS也表示「我們一接到這次採訪的邀請，就獨立決定完整播出，不加任何剪輯。」

