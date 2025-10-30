李威特爽曬訪韓戰利品！街頭被捕捉超親切

▲韓國YouTuber「일롱 머스크」29日在慶州直播時，巧遇白宮新聞祕書李威特等人（Karoline Leavitt），親切互動引發熱議。（圖／翻攝自YouTube／일롱 머스크）

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普（Donald Trump）亞洲行落幕，29日抵達韓國並與韓國總統李在明會晤，30日舉行「川習會」後返回美國。不過，川普的2位核心幕僚，白宮新聞祕書李威特（Karoline Leavitt）與新聞聯絡顧問馬丁（Margo Martin）也把握時間在韓國逛街大採購、觀察韓國保守派遊行，親切形象引發關注。

韓國YouTuber「일롱 머스크」29日在慶州直播韓國保守派團體「自由大學」主辦的遊行集會，群眾高舉美國、韓國國旗，還有「韓國人愛川普」、「你認識共產黨？」「你認識親中李？」的布條，高喊「李在明下台」、「尹錫悅回來」等口號。

值得注意的是，「일롱 머스크」意外拍到李威特、馬丁及一眾隨行人員剛好也在現場，幾人在一間美妝連鎖店Olive Young外看到遊行經過，馬丁等人都拿起手機錄影，李威特還睜大眼睛認真觀察現場氣氛，表情相當興奮。

在幾個小時後，「일롱 머스크」在慶州街頭邊走邊直播，在走進一家義式冰淇淋店時，又碰上李威特一行人，他也相當驚喜與李威特打招呼「Karoline？Really？Wow」，還一度緊張到講出韓文，他也興奮的說「我愛川普！（I love Trump）」，讓李威特笑著回應「我們也愛川普！」

這段有趣的親切互動引發韓國網友在留言區熱議，紛紛笑說：「你一定很緊張」、「李威特太棒了」、「你捕捉到白宮發言人最自然的表現」。

今年28歲的李威特此次隨行訪問韓國，顯然也是抵擋不住韓國美妝的熱潮，不僅被韓國YouTuber拍到在藥妝店Olive Young出沒，她自己也在Instagram限時動態分享戰利品。

從李威特的限時動態中可以看到，她在飯店床上整齊擺出13樣美妝品，包括面膜、精華液、防曬乳、護唇膏與卸妝油等，其中一部分是韓國知名美妝連鎖店「Olive Young」的獨家商品。她還配文「韓國保養品戰利品」並附上兩眼冒愛心的表情符號，可以看出她對此次韓國行的興奮情緒。

▲白宮新聞祕書李威特（Karoline Leavitt）近日隨行訪問亞洲，在Instagram限時動態曬出在韓國購買的美妝戰利品。（圖／翻攝自Instagram／karolineleavitt）

