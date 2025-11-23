李婉華左眼失明半年 驚吐「黑色橢圓形蓋住視線」近況曝

前港星李婉華曾是有名的電眼美人，如今移居加拿大生活。(楊約翰攝)

57歲前美艷港星李婉華，曾來台拍過電視劇《致勝鮮師》、《刺馬》，也曾演過電影《鬼迷心竅》、《至尊三十六計之偷天換日》，也曾和吳鎮宇、「最帥展昭」何家勁交往，2003年與股票經紀人李守正結婚後，低調移居加拿大，近年透過社群網站和粉絲交流、分享生活。她21日上架影片，表示自己2年前左眼一度失明半年，原以為只是自己休息不夠導致視力模糊，沒想到竟是視網膜有裂孔，差點延誤就醫。

李婉華在影片中透露自己差點失明的過程，她表示，「其實在2年前的時候，我的左眼是盲的，大約失明了半年，因為有持續做直播，沒有表現出異狀，所以幾乎沒人發現」。她回憶視力有異狀的初期，先出現飛蚊症和閃光，接著感到視線逐漸模糊，甚至眼前還有一層灰色薄霧，且愈來愈加深。

原本李婉華想說自己休息不夠，沒想到某天早上一醒來，猛然發現左眼幾乎只看到微弱光源，幾乎完全失去視力，「看都看不清楚，會有一個黑色橢圓形蓋住視線」，嚇得她緊急就醫治療，急症室醫生擔心她會失明，隨即建議轉院治療。

隔天，李婉華到另一間醫院就診，醫生當時只用眼藥水處理，但病況完全沒有好轉，直到換了另一位醫生仔細檢查後，才判定是視網膜有裂孔，持續用藥治療半年後，情況開始有好轉，她坦言這段康復過程就像是「窗簾慢慢打開」最後終於重見光明。

