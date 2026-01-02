李子森單手伏地挺身秀肌肉 大膽示愛杜忻恬「妳坐我身上」

杜忻恬（左）、李子森。（中視提供）

康康、許志豪、陳孟賢、陳隨意、李子森、杜忻恬主持的中視《綜藝一級棒》本週六（3日）再次推出觀眾最喜歡的「歌中劇」，上演「那一年，我們的軍中情人」，由許志豪、陳孟賢、李子森、吳俊宏、沈建豪扮演阿兵哥，當李子森見到「軍中情人」杜忻恬，立刻大聲尖叫還獻花示愛，「我要為妳表演體操術，妳可以坐在我身上」，接著做起單手伏地挺身，還藉機對杜忻恬喊話，要她常常懇親。

女歌手輪番串連多首「永遠的軍中情人」鄧麗君的經典歌曲，當蕭玉芬帶來神曲〈但願人長久〉時，吳俊宏、沈建豪直接在舞台上做起仰臥起坐，展現阿兵哥的體能。

年紀最輕的吳美琳活力滿滿登場，結果卻被許志豪笑虧：「我們今天有請『舞台車』嗎？妳這個出場，根本是年輕版的『澎澎』。」而陳孟賢阿兵哥上身，一臉質疑吳美琳怎麼是「軍中情人」，吳美琳竟介紹自己是彰化秀水的「壽桃小公主」，陳孟賢一聽不甘示弱，回嗆自己是「罐頭塔哥哥」，雙方一來一往笑爆眾人。

陳孟賢示範如果在演唱時略帶風騷，右為陳隨意。（中視提供）

翁鈺鈞、陳怡婷合唱紀露霞經典台語歌〈黃櫻桃〉時，因為意境是未出嫁的嬌羞情懷，整首歌反覆出現歌詞「嗯嗯」，許志豪聽完力讚翁鈺鈞：「我們家的鈺鈞，『嗯嗯』真的很好聽耶！」一起合唱的陳怡婷吃味：「人家我也有『嗯嗯』啊！」

陳孟賢（左起）、吳俊宏、沈建豪、李子森飾演天兵。（中視提供）

陳孟賢爆料，許志豪私下交代他「好好調教一下鈺鈞」，因為翁鈺鈞的「嗯嗯」不夠到位。隨即，他一臉神情自若、表情陶醉的親自示範，一次比一次更矯情的「嗯嗯」，自信認為這樣才能把整首歌的層次展現出來。不料許志豪突然拱起另一個人，「我不相信杜忻恬做得到」，杜忻恬先是翻白眼抗拒，但在眾人齊聲起鬨下，準備唱時卻忍不住噴笑，完全破功。

翁鈺鈞（左）、陳怡婷合唱歌曲。（中視提供）

本週大來賓邀請到林佳儀、何妤玟合唱〈一個人的我依然會微笑〉喚起觀眾青春記憶。聊到往事，林佳儀提到當年曾在許志豪家的唱片行舉辦簽唱會，簽名海報還被貼在店內，但何妤玟一聽竟笑指：「其實許志豪牆上貼的是天心、徐懷鈺還有范曉萱，沒有我們兩個耶。」

林佳儀（右）、何妤玟。（中視提供）

何妤玟也提到上一回跟孫協志首登《一級棒》時收視表現亮眼，這次再來錄節目，除了要宣傳出道 30 週年的全新單曲與寫真年曆，也希望與林佳儀「女神同框」再掀收視亮點。《綜藝一級棒》每週六晚間8點於中視、每週日晚間8點於中天娛樂台播出。

