李子森掰了杜忻恬！CP新對象曝光 身份曝光是同門自家人

記者鄭尹翔／台北報導

李子森與同門師弟朱宇青推出搖滾單曲。（圖／勝駿娛樂提供）

李子森近年與杜忻恬組成「森恬CP」人氣高漲，甜蜜互動深受粉絲喜愛，沒想到近期卻無預警「換搭檔」，改與同門師弟朱宇青推出全新搖滾單曲〈森之青〉，消息一出立刻掀起熱議，不少粉絲笑喊「李子森掰了杜忻恬？」、「忻恬快出來管人啦！」留言區瞬間暴動。

〈森之青〉由知名音樂製作人方文良操刀，「森」與「青」分別象徵李子森與朱宇青的音樂特質，融合日系搖滾與熱血節奏，被粉絲形容「根本動漫OP神曲」。更讓人驚喜的是，歌曲前奏最具辨識度的笛聲，竟是由李子森親自吹奏完成，展現不同於以往的音樂實力，也成為話題焦點。

其實這首歌早在朱宇青的個人演唱會上就曾偷偷首唱，當時一曝光立刻引爆現場氣氛，粉絲紛紛大喊「太中二了吧」、「這根本是師兄弟友情熱血番！」李子森也笑說，這首歌完全是為他和朱宇青量身打造的作品，因為兩人私下都是「資深動漫迷」，唱起來毫無違和，「中二魂直接被喚醒」。

為了拍攝MV，兩人頂著近40度高溫在戶外狂飆搖滾，汗如雨下，工作人員更爆料「完全不是噴水效果，是本人真的快融化了」。拍攝過程中，兩人還會互相幫忙確認鏡頭、調整動作，默契十足，側拍畫面過於和諧，甚至被虧「是不是有一腿」，笑果滿滿。

李子森與朱宇青全新搖滾單曲〈森之青〉已正式在各大串流平台上架，MV也於 YouTube《李子森 Eason Lee 官方頻道》熱播中，至於「森恬CP」是否真的解散？粉絲也只能持續敲碗、等待本人回應。

