李子森搭師弟火花四射 超和諧畫面被疑「有一腿」

李子森與朱宇青合作新歌〈森之青〉。（圖／勝駿娛樂提供）

李子森與同門師弟朱宇青搭檔推出單曲〈森之青〉，由著名音樂製作人方文良打造，以「森」與「青」象徵兩位歌手的特質，前奏中最具標誌性的笛聲，竟不是請樂手錄製，而是由李子森親自吹奏，引發網友熱烈討論。

其實〈森之青〉早在朱宇青的個人演唱會上就偷偷首唱，李子森笑說這首歌根本就是為兩人量身打造的「中二魂專屬神曲」，因為他跟朱宇青都是資深中二動漫迷，歌曲裡的日系搖滾、衝突美學、熱血節奏都戳中兩人的喜好，「這首歌我們唱起來太自然了，因為內心的中二魂直接被喚醒。」

為了拍攝MV，李子森與朱宇青走到戶外，在近40度的高溫下狂飆搖滾，一旁的工作人員爆料：「汗不是噴水效果，是本人真的快融化了！」最搞笑的是，他們會幫彼此確認角度、調整動作，從側拍看起來默契超好，超和諧的畫面還被旁人虧「是否有一腿」。

