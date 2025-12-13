李子森搭檔朱宇青 飆唱中二魂神曲

李子森近幾年跟杜忻恬組成「森恬CP」走跳歌壇，兩人的默契互動深獲粉絲喜愛。但近期李子森改搭檔同門師弟朱宇青推出搖滾單曲〈森之青〉，以「森」與「青」象徵兩位主唱的特質。

單曲前奏中最具標誌性的笛聲，竟不是請樂手錄製，而是由李子森親自吹奏，歌曲一出竟引發網友暴動，在留言處狂刷：「忻恬快出來管人啦。」

令人驚訝的是，〈森之青〉早在朱宇青的個人演唱會上已偷偷首唱，當時一曝光，現場粉絲立刻嗨翻，紛喊：「這就是師兄弟的熱血友情番嗎？」李子森在後台笑說，這首歌根本就是為兩人量身打造的「中二魂專屬神曲」。

廣告 廣告

原來他跟朱宇青都是「資深中二動漫迷」，歌曲裡的日系搖滾、衝突美學、熱血節奏都剛好戳中兩人的命門，「這首歌我們唱起來太自然了，因為內心的中二魂直接被喚醒。」

為了拍MV，李子森、朱宇青走出戶外，在近40度高溫下狂飆搖滾、汗如雨下，一旁的工作人員爆料：「汗不是噴水效果，是他們真的快融化了。」有趣的是，兩人甚至會互相幫對方確認角度、調整動作，從側拍看起來默契超好，超和諧畫面不免讓人懷疑「是否有一腿」，相當有哏。