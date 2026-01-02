李子森獻花告白 邀杜忻恬坐背上「單手伏地挺身」

林佳儀、何妤玟本週六（1/3）登上《綜藝一級棒》，兩人合唱〈一個人的我依然會微笑〉，歌聲勾起許多觀眾的青春記憶。聊到往事，林佳儀提到當年曾到許志豪家的唱片行舉辦簽唱會，簽名海報還被貼在店內，但何妤玟一聽竟一語拆台：「其實許志豪牆上貼的是天心、徐懷鈺還有范曉萱，沒有我們兩個耶。」

《綜藝一級棒》何妤玟、林佳儀（圖／中視提供）

這一集觀眾最喜愛的「歌中劇」上演〈那一年，我們的軍中情人〉，許志豪、陳孟賢、李子森、吳俊宏、沈建豪化身阿兵哥，接著由女歌手輪番串連多首「永遠的軍中情人」鄧麗君的經典歌曲。當蕭玉芬帶來神曲〈但願人長久〉時，吳俊宏、沈建豪直接在舞台上做起仰臥起坐，展現阿兵哥的體能。

廣告 廣告

接著杜忻恬以軍中情人之姿登場，李子森立刻大聲尖叫並獻花示愛，「我要為妳表演體操術，妳可以坐在我身上。」隨後做起伏地挺身，甚至加碼示範單手伏地挺身，並對杜忻恬喊話，希望她常常來「懇親」。

《綜藝一級棒》陳孟賢、吳美琳、許志豪在歌中劇演出「勞軍活動」（圖／中視提供）

而年紀最輕的吳美琳一登場活力滿滿，卻被許志豪笑虧：「我們今天有請『舞台車』嗎？妳這個出場，根本是年輕版的『澎澎』。」陳孟賢則以阿兵哥姿態，一臉質疑吳美琳怎麼會是「軍中情人」，吳美琳介紹自己是彰化秀水的「壽桃小公主」，陳孟賢不甘示弱回嗆自己是「罐頭塔哥哥」，一來一往笑翻全場。

《綜藝一級棒》每週六晚間8點於中視播出，每週日晚間8點於中天娛樂台與觀眾相見。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導