李子森獻花尖叫示愛杜忻恬 喊話懇親：妳可以坐在我身上

李子森大聲尖叫獻花示愛杜忻恬（左）。（圖／中視提供）

中視《綜藝一級棒》本周六（3日）邀來林佳儀、何妤玟，兩人合唱〈一個人的我依然會微笑〉，歌聲勾起許多觀眾的青春記憶，滿滿回憶殺。聊到往事，林佳儀提到當年曾到許志豪家的唱片行舉辦簽唱會，簽名海報還被貼在店內，但何妤玟一聽竟「一語拆台」，笑指：「其實許志豪牆上貼的是天心、徐懷鈺還有范曉萱，沒有我們兩個耶。」何妤玟也提到上一回跟孫協志首登《一級棒》時收視表現亮眼，這次再來錄節目，除了要宣傳出道30周年的全新單曲與寫真年曆，也希望與林佳儀「女神同框」再掀收視亮點。

廣告 廣告

林佳儀、何妤玟，兩人合唱〈一個人的我依然會微笑〉。（圖／中視提供）

這一集觀眾最喜愛的「歌中劇」上演「那一年，我們的軍中情人」，許志豪、陳孟賢、李子森、吳俊宏、沈建豪當起阿兵哥，接著由女歌手輪番串連多首「永遠的軍中情人」鄧麗君的經典歌曲，當蕭玉芬帶來神曲〈但願人長久〉時，吳俊宏、沈建豪直接在舞台上做起仰臥起坐，展現阿兵哥的體能。接著杜忻恬以軍中情人之姿登場，李子森立刻大聲尖叫還獻花示愛：「我要為妳表演體操術，妳可以坐在我身上。」然後就做起伏地挺身，甚至加碼示範單手伏地挺身，藉機也對杜忻恬喊話，要她常常來「懇親」。

而年紀最輕的吳美琳一登場活力滿滿，卻被許志豪笑虧：「我們今天有請『舞台車』嗎？妳這個出場，根本是年輕版的『澎澎』。」而陳孟賢阿兵哥上身，一臉質疑吳美琳怎麼是「軍中情人」，吳美琳竟介紹自己是彰化秀水的「壽桃小公主」，陳孟賢一聽不甘示弱，回嗆自己是「罐頭塔哥哥」，雙方一來一往笑爆眾人。

節目中翁鈺鈞、陳怡婷合唱紀露霞經典台語歌〈黃櫻桃〉時，因為意境是未出嫁的嬌羞情懷，整首歌反覆出現歌詞「嗯嗯」，許志豪聽完力讚翁鈺鈞：「我們家的鈺鈞，『嗯嗯』真的很好聽耶！」一起合唱的陳怡婷聽了覺得吃味：「人家我也有『嗯嗯』啊！」接著陳孟賢爆料許志豪私下交代他幫忙「好好調教一下鈺鈞」，因為她的「嗯嗯」不夠到位，隨即他便親自示範，一臉神情自若、表情陶醉，一次比一次更矯情的「嗯嗯」，自信認為這樣才能把整首歌的層次展現出來。

不料許志豪突然拱起另一個人，「我不相信杜忻恬做得到」，杜忻恬先是翻白眼抗拒，但在眾人齊聲起鬨下，準備唱時卻忍不住噴笑，完全破功。見氣氛正熱，何妤玟、林佳儀也主動加入「嗯嗯」挑戰，熟女姐姐一登場果然效果不同。何妤玟的「嗯嗯」一出，被眾人笑稱「好用力充滿窒息感」。《綜藝一級棒》每周六晚間8點於中視播出，每周日晚間8點於中天娛樂台與觀眾相見。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

AOA前成員珉娥元旦輕生獲救！痛揭童年遭暴力性侵、出道後長期霸凌

曹西平猝逝遭疑「才一天冒屍斑不尋常」 殯葬業、醫師發聲打臉

交往7年遲不結婚！「父親剛過世」男友突提婚事 她一問原因氣炸分手