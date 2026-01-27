李子森甜背杜忻恬神複製《難哄》名場面 短影破27萬次觀看

【緯來新聞網】李子森和杜忻恬是中視節目《綜藝一級棒》螢幕CP，日前神複製《難哄》名場面，上演愛的背背，宣傳短影音，一上架就破27萬次觀看，CP魅力超吸睛。提到《難哄》這部戲，李子森和杜忻恬不約而同地說「難哄蛋糕超紅」，劇中男主角白敬亭是暖男一枚，細心呵護女主角章若楠，李子森也透露，和杜忻恬一起工作時，覺得最難哄的是根本不知道自己做了什麼讓她不開心，「當發現不對勁時，其實已經不開心一陣子了，所以不知道怎麼哄。」最後李子森便得出結論：「所以男生要警覺性很高」，一旁的杜忻恬也補充：「還有眼色要好一點。」

李子森背杜忻恬神複製《難哄》名場面破27萬次觀看。（圖／中視提供）

另一對螢幕CP許志豪和翁鈺鈞，巨蟹座的許志豪自認多半都是被哄的一方：「我很好哄，而且很享受被哄的感覺」，他覺得在任何關係中，因為自己嘴拙，所以不擅長哄人，但翁鈺鈞卻提及，日前有一回她載許志豪和經紀人要去高鐵站，照著導航開仍是找不到路，這時許志豪頻頻安撫她慌亂的情緒跟找路，相當貼心，「其實是已經錯過一班車，再錯過當天就沒車回台北了。」許志豪笑指翁鈺鈞應該內心很害怕要開車載他們回台北。

中視八點檔1月28日起播出《難哄》。（圖／中視提供）

歡喜冤家陳孟賢和吳美琳，兩人在一起就是狂鬥嘴，當吳美琳問陳孟賢是否知道「難哄蛋糕」，陳孟賢一回不知道，吳美琳立刻虧他LKK。陳孟賢自曝因為個性獨立，所以不太有機會被哄，倒是他很常要哄粉絲，「有時和粉絲互動，都要照顧他們的心情，曾有粉絲因為沒拿到海報就爆氣，我就要安慰他們。」吳美琳也透露，陳孟賢很會哄爸爸：「我爸爸心情不好時，我就會跟孟賢求救，他一出馬，我爸爸就開心了。」陳孟賢一聽還開玩笑說「說不定哪天我就成為她的後媽」。《綜藝一級棒》三對CP合體模仿戲劇名場面，不忘宣傳中視1月28日起週一至週五晚間8點將播出《難哄》。

