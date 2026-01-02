李子森當眾示愛！單手伏地挺身邀杜忻恬坐背上 甜喊：要來懇親

藝人李子森與杜忻恬在《綜藝一級棒》共組「森恬CP」，人氣扶搖直上。日前，李子森和許志豪、陳孟賢、、吳俊宏、沈建豪在節目中當起阿兵哥，杜忻恬則以「軍中情人」之姿登場，李子森獻花示愛：「我要為妳表演體操術，妳可以坐在我身上。」當場做起伏地挺身，甚至加碼示範單手伏地挺身，要她常常來「懇親」。

李子森（右）與杜忻恬（左）在《綜藝一級棒》的「森恬CP」組合受到許多觀眾喜愛。（圖／中視提供）

陳孟賢（左起）、吳俊宏、沈建豪、李子森飾演天兵。（圖／中視提供）

而年紀最輕的吳美琳一登場活力滿滿，卻被許志豪笑虧：「我們今天有請『舞台車』嗎？妳這個出場，根本是年輕版的『澎澎』。」而陳孟賢阿兵哥上身，一臉質疑吳美琳怎麼是「軍中情人」，吳美琳竟介紹自己是彰化秀水的「壽桃小公主」，陳孟賢一聽不甘示弱，回嗆自己是「罐頭塔哥哥」，逗樂全場。

陳孟賢（左起）、吳美琳、許志豪在歌中劇演出「勞軍活動」。（圖／中視提供）

何妤玟（左）與林佳儀（右）合唱〈一個人的我依然會微笑〉。（圖／中視提供）

此外，林佳儀、何妤玟擔任3日播出的節目來賓，合唱〈一個人的我依然會微笑〉，歌聲勾起許多觀眾的青春記憶。聊到往事，林佳儀提到當年曾到許志豪家的唱片行舉辦簽唱會，簽名海報還被貼在店內，但何妤玟一聽竟「一語拆台」，笑稱：「其實許志豪牆上貼的是天心、徐懷鈺還有范曉萱，沒有我們兩個耶。」

何妤玟也提到上一回跟孫協志首登《綜藝一級棒》時收視表現亮眼，這次再來錄節目，除了要宣傳出道30週年的全新單曲與寫真年曆，也希望與林佳儀「女神同框」再掀收視亮點。

《綜藝一級棒》每週六晚間8點於中視播出，每週日晚間8點於中天娛樂台與觀眾相見。

