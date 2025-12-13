李子森真愛不是杜忻恬？竟爆與師弟「有一腿」

李子森(左)與師弟朱宇青合作單曲〈森之青〉。(勝駿娛樂提供)

李子森近幾年跟杜忻恬組成「森恬CP」走跳歌壇，兩人的默契互動深獲粉絲喜愛。近期李子森卻搭檔同門師弟朱宇青推出搖滾單曲〈森之青〉，該曲由著名音樂製作人方文良打造，以「森」與「青」象徵兩位主唱的特質。前奏中最具標誌性的笛聲，竟不是請樂手錄製，而是由李子森親自吹奏，歌曲一出竟引發網友暴動，在留言處狂刷：「忻恬快出來管人啦！」

令人驚訝的是，〈森之青〉早在朱宇青的個人演唱會上就已經偷偷首唱，當時一曝光，現場粉絲立刻嗨翻，紛紛喊出「也太像動漫OP了吧！」、「這就是師兄弟的熱血友情番嗎！」。李子森在後台笑說，這首歌根本就是為兩人量身打造的「中二魂專屬神曲」，因為他跟朱宇青都是「資深中二動漫迷」，歌曲裡的日系搖滾、衝突美學、熱血節奏都剛好戳中兩人的命門，「這首歌我們唱起來太自然了，因為內心的中二魂直接被喚醒」。

廣告 廣告

為了拍攝MV，李子森、朱宇青特地走出戶外，在近40度高溫下狂飆搖滾、汗如雨下，一旁的工作人員爆料：「汗不是噴水效果，是本人真的快融化了。」最搞笑的是，兩人甚至會互相幫對方確認角度、調整動作，從側拍看起來默契超好，超和諧的畫面不免讓人懷疑「是否有一腿」，相當有哏。李子森、朱宇青最新搖滾單曲〈森之青〉已於各大串流平台上架，MV已於YouTube《李子森 Eason Lee 官方頻道》全面熱播中。

更多中時新聞網報導

家醫、急診科做醫美 石崇良反對

陳漢典誇Lulu性感火辣撒喜帖備戰婚宴

康康人氣飆 尾牙春酒接破20場