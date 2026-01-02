李子森示愛杜忻恬 單手伏地挺身秀體能
康康、許志豪、陳孟賢、陳隨意、李子森、杜忻恬主持的中視《綜藝一級棒》今（3日）再推出觀眾最喜歡的「歌中劇」，上演「那一年，我們的軍中情人」。當李子森見到「軍中情人」杜忻恬，立刻尖叫、獻花示愛，「我要為妳表演體操術，妳可以坐在我身上」，接著單手伏地挺身，大秀肌肉。
女歌手們輪番演唱多首「永遠軍中情人」鄧麗君的經典歌曲，當蕭玉芬演唱神曲〈但願人長久〉時，吳俊宏、沈建豪直接在台上仰臥起坐，展現阿兵哥的體能。年紀最輕的吳美琳活力滿滿登場，結果卻被許志豪笑虧：「我們今天有請『舞台車』嗎？妳這個出場，根本是年輕版的『澎澎』。」
本周邀請林佳儀、何妤玟擔任來賓，2人合唱〈一個人的我依然會微笑〉喚起觀眾青春記憶。聊到過往，林佳儀說，她出道時曾在許志豪家的唱片行舉辦簽唱會，簽名海報還被貼在店內，沒想到卻被何妤玟爆料：「其實許志豪牆上貼的是天心、徐懷鈺還有范曉萱，沒有我們2個耶。」
何妤玟也提到，她上一回跟孫協志首登《一級棒》，締造收視佳績，希望這次與林佳儀的「女神同框」，可以再掀收視亮點。《綜藝一級棒》每周六晚間8點於中視、每周日晚間8點於中天娛樂台播出。
