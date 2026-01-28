李子森背杜忻恬復刻《難哄》名場面 曝相處心聲：不知怎麼哄她

李子森和杜忻恬在《綜藝一級棒》復刻爆紅陸劇《難哄》「愛的背背」名場面，李子森體型高大，輕而易舉就背起嬌小的杜忻恬，兩人背背的宣傳短影音，一上架就破27萬次觀看，CP魅力超吸睛！不過李子森也透露，和杜忻恬一起工作時，「難哄」的部分是根本不知道自己做了什麼讓她不開心，「當發現不對勁時，其實已經不開心一陣子了，所以不知道怎麼哄」。

李子森與杜忻恬 （右圖） 複製白敬亭在《難哄》背章若楠的名場面。（圖／中視提供）

談到《難哄》這部戲，李子森和杜忻恬不約而同地說「難哄蛋糕超紅！」因劇中男主角白敬亭是暖男，李子森透露和杜忻恬一起工作時，覺得最難哄的是根本不知道自己做了什麼讓她不開心，「當發現不對勁時，其實已經不開心一陣子了，所以不知道怎麼哄。」最後得出結論「所以男生要警覺性很高！」杜忻恬也補充「還有眼色要好一點。」

許志豪自認多半都是被哄的一方「我很好哄，而且很享受被哄的感覺」，認為在任何關係中，因為自己嘴拙，所以不擅長哄人。但翁鈺鈞卻提及，日前有一回她載許志豪和經紀人要去高鐵站，照著導航開仍是找不到路，這時許志豪頻頻安撫她慌亂的情緒跟找路，相當貼心，「其實是已經錯過一班車，再錯過當天就沒車回台北了。」許志豪笑指翁鈺鈞應該內心很害怕要開車載他們回台北。

陳孟賢和吳美琳搞笑重現《難哄》名場面。（圖／中視提供）

陳孟賢自曝因為個性獨立，所以不太有機會被哄，倒是他很常要哄粉絲，「有時和粉絲互動，都要照顧他們的心情，曾有粉絲因為沒拿到海報就爆氣，我就要安慰他們。」

吳美琳也透露陳孟賢很會哄她爸爸，「我爸爸心情不好時，我就會跟孟賢求救，他一出馬，我爸爸就開心了。」陳孟賢一聽還開玩笑說「說不定哪天我就成為她的後媽！」逗樂全場。

