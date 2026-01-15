李子森開唱突「趴地挽留」杜忻恬 還原真相笑喊：激不得

藝人杜忻恬、李子森近日在節目《綜藝一級棒》合唱〈只愛你一個〉，李子森在進到歌曲意境時，竟直接趴在地上作勢要「挽留」杜忻恬，而被在場眾人直呼「李子森也被玩壞了！」但李子森澄清「剛剛那一段的劇情，其實是由忻恬所設計的，我只是被指導。」杜忻恬則解釋事前大家都認為兩人有偶包不敢趴，「我們就激不得啊！」才決定安排這個彩蛋。

「森恬CP」合唱〈只愛你一個〉。（圖／中視提供）

李子森（右）唱一半直接趴在地上，作勢要挽留杜忻恬（左）。（圖／中視提供）

《綜藝一級棒》再度邀請金曲歌王施文彬助陣，並獻唱〈真情味〉、〈好聽〉兩首經典抒情台語歌曲，熟悉旋律一響起，立刻勾起滿滿回憶。同樣掀起回憶殺的還有一連三首翻唱玉女歌手林慧萍的經典名作，先是郭婷筠、杜忻恬合唱〈情難枕〉，蕭玉芬、吳申梅細膩詮釋〈新戀情〉，最後郭婷筠、杜忻恬、蘇宥蓉、陳怡婷、蕭玉芬、吳申梅6人聯唱〈等不到深夜〉。

各組女歌手都展現精彩演出，讓評審施文彬陷入「左右為難」，只好對著杜忻恬說「我心裡面的讚是給妳的」，但默默把手上的讚牌給了別人，這不得罪人的作法讓康康忍不住虧他「也是很會撩妹」。

施文彬登《綜藝一級棒》高歌。（圖／中視提供）

此外，每次節目進行到「CP演唱」時，藝人們就會相互較勁、火力全開，尤其許志豪和翁鈺鈞合唱〈三生石〉，唱完竟試圖「情緒勒索」評審，不料施文彬卻不吃這套：「你不是一天到晚叫人家上新聞，搞求婚、鑽戒？」許志豪一聽急忙澄清：「我沒有講女朋友，你幹嘛官方認證？」施文彬見狀直言：「要看到喜帖才算數，不然都是假的。」

而陳孟賢和吳美琳合唱〈不免驚〉時也是玩性大發，邊唱邊鬥嘴，陳孟賢還俏皮地把原本歌詞中的「恰查某」，改唱成「瘋查某」，逗笑眾人。

中視《綜藝一級棒》每週六晚間8點於中視頻道播出，每週日晚間8點於中天娛樂台播出。

