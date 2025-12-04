李子森、杜忻恬被疑「戀情瞞很久」 康康樂見：就像陳漢典娶LuLu

藝人李子森與杜忻恬近來在節目《綜藝一級棒》深情對唱。沒想到，陳孟賢直指「李子森跟杜忻恬瞞很久（指戀情）了，何時要說出來？」康康接著說「如果他們結婚的話，就像陳漢典娶LuLu一樣，大家都很開心。」陳隨意卻好奇「為何『森恬CP』卻演唱〈為何你愛著別人〉，兩人都還沒結婚，他們口是心非！」逗樂全場。

杜忻恬（左）與李子森（右）戀情被懷疑瞞很久。（圖／中視提供）

康康（右）樂見森恬CP戀情開花結果「就像陳漢典娶LuLu」。（圖／中視提供）

話鋒一轉，陳孟賢自爆近期有一個煩惱：「最近到外面商演，觀眾朋友看到我都握著我的手說『吳美琳有來嗎？她是一個好女孩，你不娶她真的會後悔一輩子』。」翁立友還建議：「如果你去吳美琳的故鄉彰化秀水鄉，鄉親他們絕對不會放你走，秀水女婿」，康康也幽默地說：「其實我是對吳美琳的媽媽比較有好感」，頓時全場大笑。

《綜藝一級棒》最新一集節目邀來「金曲歌王」翁立友擔任大來賓，製作單位也以他的名字設計「以歌會友歌友會」主題，翁立友一開場先接連帶來〈十面埋伏〉、〈Only You〉、〈搖咧〉等夯曲，全場歌手更是集體大合唱，藉節目翁立友也宣傳全新專輯《看天》，並預告將帶給歌迷更多驚喜。另外翁立友也與吳俊宏、陳隨意合唱〈我問天〉與〈堅持〉，最後更以〈迷魂香〉收尾，彷彿把演唱會搬進攝影棚。

翁立友登《綜藝一級棒》宣傳新專輯。（圖／中視提供）

輪到吳申梅、林姍上場合唱〈浪跡天涯〉時，兩人服裝一黑一白，立刻被康康笑指像「黑白無常」、「黑白姐妹花」。演唱過程兩人往舞台下走、熱情帶動唱，許志豪見狀緊張大喊：「吳申梅唱到副歌，張開手臂往我們這走時，我還以為她要衝去下面拿外送！」吳申梅則澄清：「我們想呈現一種豪放感，想跟大家『嘿』一下啦！」她自己也笑說那動作一做出來，突然覺得「怎麼有點新疆舞、還帶點中東味道」。

此外，《綜藝一級棒》主持群中的許志豪、陳孟賢、杜忻恬、李子森及節目班底藝人吳美琳，眾人受邀前往新加坡演出，過程令許志豪相當難忘：「《綜藝一級棒》在東南亞新加坡好受歡迎，那幾天最常被問一個問題就是『康康沒來喔』，還說『我們好愛他』」。」粉絲的反應可見節目已紅到海外。而李子森還出席2025世界閩南語金曲頒獎盛會，驚喜抱回最佳MV獎，眾人都為他感到開心。

《綜藝一級棒》每週六晚間8點在中視、每週日晚間8點在中天娛樂台播出。