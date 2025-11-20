李孝利夫妻豪砸60億住進首爾平昌洞！新家曝光太夢幻 狗狗躺滿客廳像在高級度假村！

（圖／取自李尚順IG）

李孝利和李尚順低調多年後，終於公開位於首爾平昌洞、價值約60億韓元的新家，照片一出馬上衝上熱搜。

整間豪宅以大面落地窗、溫暖木質牆面和柔軟沙發堆滿生活感，最吸睛的還是他們領養的狗狗們，每一隻都悠哉攤在各個角落，像在享受五星級度假村！網友直接笑說「這才是狗狗的人生巔峰」「家比雜誌還美」。

（圖／取自李尚順IG）

新家的氛圍完全走「不刻意」的質感路線，大量木頭、書籍與植栽把生活安穩地鋪滿，每個空間都有一種慢下來的節奏~~壁爐旁的地毯、沙發上的厚毯、陽光灑進客廳的亮度，都讓人忍不住幻想「如果我家長這樣，我每天都想待在家」。

（圖／取自李尚順IG）

而這樣的生活方式，也延續著兩人結婚多年的相處模式—不追求外界喧囂，只把心力放在創作、公益與照顧救援動物上。從濟州島到首爾，他們始終維持同樣的步調：簡單、自在、不跟世界比速度，一起照顧一群毛孩、一起把家打理成最舒服的樣子，這種生活默契比任何華麗內容都更讓人羨慕。

（圖／取自李孝利IG）

豪宅曝光後，網友普遍認證「這對夫妻真的活成理想模板」！不靠浮誇、不走豪門戲碼，只靠彼此的節奏過好每一天，平靜、溫暖、專心在喜歡的事物上—這也正是多年來大家最喜歡的李孝利風格。

