李孝利被熱搜的麂皮包是什麼品牌？鬆弛垂墜度＋靜奢絨面包身，是秋季的必備熱單

近期因為主持韓國首個美妝生存戰節目《Just MakeUp》的「國民妖精」李孝利，不只在節目中亮相的妝容都受到韓國女生們的熱搜，連帶他私下的造型也再度受到熱烈討論，其中這款他最新愛用的麂皮手袋，更是燒到不少時髦的韓妞，品牌編輯也幫大家找到了！

李孝利私服麂皮包成熱搜款

眾所周知李孝利私下的造型一直都以輕鬆、休閒感的戶外為主，近期在Instagram上分享了自已與朋友的合照，並配文「久違的化妝」，一身鬆弛又時髦的大地色褲裝造型，讓網友們再次被李孝利不需要太用力就能很時髦的時尚感征服，其中他肩上背著的麂皮肩包更是走在秋冬時尚最前線，成為韓國女生的熱搜包款，網站上的貨量也以光速被一掃而空。

麂皮肩包來自韓國輕奢品牌

廣告 廣告

這款麂皮肩背包是來自韓國品牌COURONNE，以簡約、精緻與皮革工藝著稱，品牌名意為「皇冠」，象徵女性的自信，風格上偏向「都市優雅與鬆弛感並存」的實用奢華，李孝利這款是品牌在春夏系列中推出Haru包款，柔軟的麂皮包身有著自然地垂墜度，鬆弛感十足，皮革肩背帶上搭配了紅色皮革掛繩吊飾，為這款巧克力色的包款加入了色彩亮點，這個款式也是品牌與主持人兼模特兒的洪真慶合作推出的設計，相較於原版的Haru包款加大了一點，杯上身後有一股隨性的高級感。

目前李孝利同款因為是春夏系列的單品，所以官網已經下架，不過同個系列中在秋冬也推出焦糖色與黑色的款式可以選擇，售價是398,000韓圓，約台幣

8,568。

直達官網

Haru肩背包的魅力在於沒有刻意卻又講究的氣質，既能日常通勤，也能成為週末出遊的實用主角，尤其在秋冬季節，麂皮的柔軟觸感與溫潤色澤，完美呼應季節氛圍，也是2025秋冬生活感時尚的必備包款。





延伸閱讀：

根本是美妝界的黑白大廚！由李孝利主持、評審還是IU御用化妝師《Just Makeup》必追5大亮點一次看

Jennie也穿了！申敏兒、李孝利私服「五趾鞋」，韓妞的足上新寵風格又變了





【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● Cindy Chao珠寶大師系列新作胸針首度公開！時光築藝展覽亮點速報

● 「安特衛普六君子」的靈魂詩人、比利時傳奇設計師Marina Yee逝世永別時尚舞台