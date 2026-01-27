李孟諺打臉國土署 土方可跨縣市互助

土石方之亂不斷延燒，行政院顧問李孟諺27日率內政部及國土管理署與業者舉行說明會，商討解方。李孟諺表示，最終去化會以「台北港模式」及「填海造陸」兩方向為主，且土方業者及縣市政府間本來就可以跨縣市相互協助，讓整體循環再利用體系能穩定運作。但土資場業者感嘆，政府開放A點（出土地點）到C點（運送地點端），等同變相懲罰合法的B點的土資場，「乾脆收起來好了！」

李孟諺昨率內政部參事蔡長展及國土署代理署長朱慶倫舉行「推動營建剩餘土石方全流程管理因應對策產業」說明會，邀集環境部、交通部、農業部、各縣市營建土石方、不動產開發等各產業公（協）會代表共同參與。

朱慶倫說明整體政策及「擴增去化量能」、「簡化土方運送流程」、「GPS雙軌並行並開放小貨車申裝GPS」等多軌配套策略，營建土方清運車輛裝設GPS部分，國土署指出，經與環境部合作，截至目前為止，全國裝機總申請量共有6743輛，裝機中520輛，已有6223輛可上路，加計環境部環保車機砂石專用車1649輛，共有7872輛可立即清運土石方。

業者則抱怨連連，已在彰化經營20年土資場事業的祥俊環保事業公司負責人陳美秀會後受訪表示，她經營的土資場1年容許量是36萬立方公尺，但5年下來，實際才收了40多萬立方公尺，「如今營造業者吵一吵，國土署就屈服了。」

陳美秀說，簡化運送機制讓土石方可以直接從出A點到最終使用的C點，不用經過B點處理，若以開挖地下室來講，駐地很小，哪有辦法在現場處理土石方，往往都是直接挖到運輸車上，直接運走。

朱慶倫回應，新制方向仍會持續推動，但不同業者有不同訴求，現在最需要解決的是最終處置與暫置場場地問題；至於A點到C點必須確認是可再利用的土方，在A點就會分類，並由專業技師及主任管控。

台中市府都發局日前建議，中央應成立跨區域整合平台，協助媒合土方跨縣市調度去化；國土署營建管理組長李守仁卻回應「自己的大便自己收，沒有叫別人收的」，強調政策上路前已討論1年多了，要台中市長盧秀燕跳下來協調處理。