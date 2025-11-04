李孫榮中箭落馬 黨內爆恐出狀況

台肥董事長李孫榮上任才1年多突遭撤銷，讓台肥內部譁然。（本報資料照片）

台肥董事長李孫榮突遭撤銷，讓台肥內部譁然，由於李上任才1年多，任期到2027年，且與賴系交情深厚，為何中箭落馬？眾所紛云。民進黨黨內傳出，李孫榮恐怕是「出狀況」，才被高層拔官。不過，李孫榮迄今保持沉默，今年並已回嘉南藥理大學辦理退休，未來若有意返校任教，校方將尊重其意願。

李孫榮過去在嘉藥兩度擔任校長，同仁都認為他是好親近的校長，私底下也會跟大家有說有笑，因此頗受愛戴，此次遭撤換消息傳回台南，也讓不少人頗感訝異。由於他北上也帶著創新團隊，成員包括嘉藥前主祕許桂樹，許日前也跟著辭職，動向不明。

李孫榮擁有環工博士學位，在此之前毫無下台跡象。黨內人士指出，連兩任台肥董事長都傳與賴清德嫡系子弟兵立委林俊憲交情深厚，由於台肥擁有上看千億的土地資產，利益龐大，這次張滄郎接任，可能是「妥協下」的結果。

黨內人士表示，類似情況台肥已有先例，2020年農委會原指派副主委陳添壽任台肥公股董事，最後重新報請行政院同意，改由台肥總經理黃耀興接任公股董事。

這場台肥董座之戰，也被解讀檯面下是「賴系」與「英系」的角力戰，但黨內人士駁斥這說法，吳音寧其實是新系人馬，國公營事業人事都是院核定的，此說法並不了解民進黨內生態。正國會人士也說，吳跟正國會勉強有相關就是彰化，正國會立委黃秀芳在拚縣長初選，但這與吳沒有直接關聯，他們並不關心這項人事案。

至於李孫榮被拔官，黨內人士說，傳出是李「出狀況」，且應該已確認，因為以賴做事風格，自己人出包，不管才上任多久，一樣把你拉下。

對於外傳林俊憲與台肥董事長關係深厚，林俊憲辦公室表示，委員一向對於國營事業人事不會介入回應。