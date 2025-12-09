李宇翔披冬奧戰袍 台灣花滑30年再圓夢

台灣花式滑冰18歲新星李宇翔。（中華民國滑冰協會提供）

台灣花式滑冰18歲新星李宇翔日前確定取得2026米蘭冬季奧運門票，成為台灣睽違30年再度站上冬奧花滑舞台的代表，也為國內冰上運動寫下重要里程碑。隨著奧運之路啟動，李宇翔也受安聯集團邀請出任台灣冬奧代言人；安聯作為奧林匹克與帕拉林匹克運動會全球合作夥伴，長期支持運動發展與選手生涯，盼成為運動員最可靠的後盾。





李宇翔在昨(8)日記者會上分享自己的追夢旅程。即使在訓練資源有限、傷勢與心理壓力交織的環境裡，仍靠著高度自律一步步走到今天。「能代表台灣前進冬奧是無比珍貴的榮耀，我會把台灣的熱情帶到世界舞台。」他也特別感謝家人長期支持，尤其是阿嬤一路陪伴，成為他堅持下去的最大力量。現場李宇翔並帶來冰上示範演出，用優雅與力量展現備戰狀態，象徵奧運征途正式啟動。

廣告 廣告





安聯表示，期盼透過李宇翔的突破，帶動社會對冬季運動的關注，讓更多人走進冰場，一起為台灣冬奧代表隊集氣。



