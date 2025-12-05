李宇翔指國民黨找走路工反罷免 被控誣告不起訴

（中央社記者曹亞沿新北5日電）今年7月大罷免期間，民進黨新北議員李宇翔檢舉國民黨動員宮廟系統參加反罷免活動，遭藍營控誣告。檢方調查，確有1名宮廟人員自願付錢號召群眾，李宇翔未捏造情節，予以不起訴。

民進黨籍新北市議員李宇翔今年7月15日在臉書貼文表示，接獲陳情指國民黨動員宮廟、陣頭系統，將發放新台幣500元參與7月19日的反罷免活動，隔天向調查局新北市調查處檢舉國民黨立委洪孟楷涉買票。

國民黨陣營不滿被指控找走路工，新北市黨部主委黃志雄在7月16日提告李宇翔誣告及違反選罷法。

經新北地檢署調查，召集參與反罷免活動的民眾為1名張姓宮廟人員，他供稱因覺得洪孟楷做得很好，便邀親朋好友參與反罷免活動相挺，並願意支付參與者500元當作油錢、吃飯錢。他說，錢是他自己要付的，但後來沒有人來，因此他也沒付錢。

檢方表示，李宇翔所指有宮廟人員動員參與反罷免活動，確有其事，並非捏造情節，不符選罷法意圖使罷免案通過而傳播不實罪，以及誣告罪構成要件，11月27日偵結予以不起訴處分。（編輯：林恕暉）1141205