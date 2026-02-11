李宇翔挺進米蘭冬奧花滑長曲決賽！ 飆「72.41分」改寫自我紀錄

我國花滑新星李宇翔首次登上奧運五環殿堂，不斷創造歷史！10日他在米蘭科爾蒂納冬季奧運花式滑冰短曲賽事中，以72.41分改寫本季個人最佳，並成功晉級13日的長曲決賽。

繼成為第一位本土培育出的花滑奧運國手，也是我國花滑暌違28年再度進到冬奧，花滑新星李宇翔再度跨出重要一步，以72.41分確定晉級長曲決賽，同時改寫個人在2025年9月米蘭冬奧資格賽的70.31。

李宇翔表示很開心，「這個舞台給我全身更多力量，因為這是我小時候的夢想」，也坦言站上奧運舞台還是會緊張，但上了場就盡力表現，也有達到賽前給自己的設定。特別是過去容易因體力下滑影響到表現或是身體線條，這次改善了許多，接下來要把執行力再提升得更高。

李宇翔成功晉級13日的長曲決賽。圖／中華奧會提供

能夠有好表現的關鍵，李宇翔強調是有放鬆心情，過去太注重在技術動作，所以沒有辦法跟所有觀眾跟裁判有互動，那這次比賽有互動，也有把能做的都做出來，此外滑行速度、表演以及動作乾淨度都比之前提升。不過三圈半這個動作有出現瑕疵，他希望未來能更乾淨俐落、沒有壓力地去執行，並以四圈為目標。

從小就在國內冰場訓練的李宇翔，因為平常沒有固定教練指導，大多是由奶奶陪伴訓練。他的奶奶與阿姨也特別來到米蘭現場為他加油打氣，李宇翔感謝她們一直這麼鼓勵跟支持，也驕傲地說「奶奶是我的心理教練！」

李宇翔認為這次比賽有與觀眾跟裁判，且滑行速度、表演以及動作乾淨度都比之前提升。圖／中華奧會提供

責任編輯／施佳宜

