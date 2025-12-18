李宇翔控洪孟楷「反罷造勢動員500元走路工」挨告 「檢方認證屬實」不起訴

即時中心／徐子為報導



民進黨籍新北市議員李宇翔日前揭露新北藍委洪孟楷涉及違法動員「500元走路工」，卻遭國民黨與洪孟楷惡意提告，指控他違反《選罷法》、散布謠言。今（18）天他收到通知，李宇翔獲不起訴處份，他感謝司法還他清白。





李宇翔於臉書粉專指出，今正式收到地檢署「不起訴書」，內容清楚證明他的揭露有憑有據、確有其事，絕非捏造。



李宇翔說明，根據不起訴書內容，重點如下：



一、確實有一名淡水宮廟張姓主委，協助洪孟楷動員參加造勢活動。

二、為力挺洪孟楷，確實要求受邀者再找人參加，並明確提及「每人500元」，作為油錢、餐費。

三、地檢署認定，在洪孟楷造勢活動舉辦前，即有宮廟相關人員以「參與可獲500元」進行動員，情節屬實，並非捏造。



針對不起訴處分出爐，李宇翔要求國民黨與立委洪孟楷公開向社會大眾道歉！



李宇翔感嘆，洪孟楷敗壞選風、動員走路工，卻還能在媒體前臉不紅氣不喘地撒謊否認，難怪台灣詐騙問題層出不窮。



李宇翔也再次公開表態：

他支持立委洪孟楷所提「鞭刑嚴懲詐騙犯」的主張。

如果標準一致、說到做到，那麼「詐騙人民」的政治人物，洪孟楷是否也該一視同仁、接受最嚴格的鞭刑呢？





