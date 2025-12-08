李宇翔滑進冬奧 感謝阿嬤陪伴

台灣之光花式滑冰選手李宇翔，將代表台灣參加冬季奧運。（安聯人壽提供）

記者陳建興∕台北報導

將代表台灣參加米蘭-柯蒂納戴比索冬季奧運的18歲男子花式滑冰小將李宇翔，8日受邀擔任人壽品牌代言人；他感性提到，「雖然這項運動很冷，但我的心在大家幫助下非常暖。」

李宇翔在2025年9月的冬季奧運花式滑冰資格賽，壓線取得2026年2月6日開幕的米蘭-柯蒂納戴比索冬季奧運參賽門票，也是台灣將近30年來，再度有人在冬季奧運參加男子花式滑冰項目。

李宇翔談及9月的冬季奧運資格賽，到現在還是覺得緊張，「那場比賽高手太多，加上我才剛轉到成人組賽事，不論是曲子長度、動作難度都變得不一樣，所以能拿下冬奧門票，到現在都還覺得不可思議。」

李宇翔從小身體不太好，在醫生建議下開始嘗試接觸運動，包括羽球、網球、游泳等都玩過，但最後情定花式滑冰，他笑說「當時只是因為學校社團發的傳單，就決定去玩玩看，結果就愛上了。」，他說滑冰在比賽的時候，全場都會專注的盯著選手看，「我很喜歡這種感受，而且花式滑冰是藝術和技術的結合，讓我一接觸就離不開。」

爸媽努力上班工作給李宇翔提供經濟支柱，因此從8歲開始，就由阿嬤郭高珠負責照顧他的生活起居，常在凌晨4、5點就帶著他去練習，一直到15歲李宇翔獨自出國參賽練習。

李宇翔指出「在滑冰這條路上阿嬤真的很重要，她不但從小帶著我跑來跑去，練習完、比賽後也都會跟我聊天，而且阿嬤也很有藝術天分，會跟我一起設計比賽服裝。」

距離冬季奧運還有約2個月的時間，李宇翔透露，1月初會先到保加利亞參加積分賽、1月底再參加四大洲錦標賽，然後就會準備冬季奧運的練習。他希望增加短曲的難度，尤其轉體3圈半，希望能把自己最好的一面表現出來。