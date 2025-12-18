李宇翔爆「500元走路工」挨告獲不起訴 洪孟楷：這件事也證明跟我沒關係

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

民進黨新北市議員李宇翔今年7月爆料國民黨立委洪孟楷曾在反罷免活動時，違法動員「500元走路工」遭提告，今(18)日透露獲不起訴處分，證明此事並非捏造，因此反酸洪孟楷「詐騙人民是否也該一視同仁、接受最嚴格的鞭刑？」洪孟楷則回應，沒做的事情就是沒有，強調絕對嚴禁任何違反法律的事，自始至終不曾改變。

李宇翔發文曬出判決書，表示先前揭露洪孟楷涉及違法動員「500元走路工」一事，遭國民黨與洪孟楷提告，指控違反選罷法、散布謠言。今天正式收到地檢署「不起訴書」，內容清楚證明揭露有憑有據、確有其事，絕非捏造。

不起訴書內容指出，確實有一名淡水宮廟張姓主委，協助洪孟楷動員參加造勢活動，為力挺洪孟楷，確實要求受邀者再找人參加，並明確提及「每人500元」，作為油錢、餐費，只是後來沒人來，也就沒有付錢。地檢署認定，在洪孟楷造勢活動舉辦前，即有宮廟相關人員以「參與可獲500元」進行動員，情節屬實，並非捏造。

對此，李宇翔喊話「事實擺在眼前，我要求國民黨與立委洪孟楷公開向社會大眾道歉！」怒酸敗壞選風、動員走路工，卻還能在媒體前臉不紅氣不喘地撒謊否認，難怪台灣詐騙問題層出不窮。

李宇翔也再次公開表態支持洪孟楷所提「鞭刑嚴懲詐騙犯」的主張，「如果標準一致、說到做到，那麼「詐騙人民」的政治人物，洪孟楷是否也該一視同仁、接受最嚴格的鞭刑呢？地檢署已經給出答案，相信社會自有公評」。

洪孟楷則表示，這件事也證明跟自己沒有關係，強調沒做的事情就是沒有，但在大惡罷期間綠營民代、側翼、網軍造謠不斷，刻意拿未經查證訊息影射藍營立委，就是故意讓人不當連結、進而企圖影響結果，好在公道自在人心，並沒有讓此陰謀得逞。「國人站出來投下不同意，就是展現出對於執政黨發起惡罷的態度！」也重申，選舉期間僅懇請支持者努力拉票、催票、投票，但絕對嚴禁任何違反法律的事，這是原則、也是堅持，自始至終不曾改變。

