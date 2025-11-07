李宇翔爭取有成！林口就業服務站11月18日開站

（記者陳志仁／新北報導）新北市議員李宇翔長期關注五股、泰山、林口地區的就業資源不足問題，他在2023年擔任議員的首次總質詢中，便向新北市長侯友宜建議應於林口設立正式的「就業服務站」，讓在地勞工能就近辦理失業補助、求職登錄與職訓輔導等業務。

圖／李宇翔表示，新北市政府宣布「林口就業服務站」將於11月18日正式開站。（新北市議員李宇翔提供）

李宇翔表示，經過兩年多的持續爭取，新北市政府宣布「林口就業服務站」將於11月18日正式開站；地方期盼多年的訴求終於實現，更讓民眾「在地就能解決問題」。

李宇翔指出，過去五股、泰山、林口三地僅設有「就業服務台」，無法受理失業給付或提供完整的職業訓練與媒合服務，民眾若要申請相關補助或輔導，必須遠赴新莊或板橋的就業服務站，對交通不便或經濟壓力沉重的失業者而言，形同「二度負擔」；此次林口站設立，也能縮短服務距離、提升行政效率。

李宇翔強調，林口地區近年人口快速成長，平均每月增加約500人，實際居住人口預計在今年突破14萬人，早已具備獨立都市規模與完整生活圈，市府應順應地方發展趨勢，完善行政據點布局；林口就業服務站的啟用，象徵市府對地方需求的積極回應，也讓五股、泰山、林口三區的行政資源更加平衡。

李宇翔說，林口就業服務站的成立，不只是新增一個據點，而是地方民意與市府協力推動的具體成果；未來站內將提供求職登錄、職訓輔導、就業媒合及失業給付等一站式服務，讓勞工能獲得即時、便利的協助，減少跨區奔波，進一步提升政府服務品質與市民滿意度。

