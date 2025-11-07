李宇翔爭取有成！林口就業服務站11月18日開站
（記者陳志仁／新北報導）新北市議員李宇翔長期關注五股、泰山、林口地區的就業資源不足問題，他在2023年擔任議員的首次總質詢中，便向新北市長侯友宜建議應於林口設立正式的「就業服務站」，讓在地勞工能就近辦理失業補助、求職登錄與職訓輔導等業務。
李宇翔表示，經過兩年多的持續爭取，新北市政府宣布「林口就業服務站」將於11月18日正式開站；地方期盼多年的訴求終於實現，更讓民眾「在地就能解決問題」。
李宇翔指出，過去五股、泰山、林口三地僅設有「就業服務台」，無法受理失業給付或提供完整的職業訓練與媒合服務，民眾若要申請相關補助或輔導，必須遠赴新莊或板橋的就業服務站，對交通不便或經濟壓力沉重的失業者而言，形同「二度負擔」；此次林口站設立，也能縮短服務距離、提升行政效率。
李宇翔強調，林口地區近年人口快速成長，平均每月增加約500人，實際居住人口預計在今年突破14萬人，早已具備獨立都市規模與完整生活圈，市府應順應地方發展趨勢，完善行政據點布局；林口就業服務站的啟用，象徵市府對地方需求的積極回應，也讓五股、泰山、林口三區的行政資源更加平衡。
李宇翔說，林口就業服務站的成立，不只是新增一個據點，而是地方民意與市府協力推動的具體成果；未來站內將提供求職登錄、職訓輔導、就業媒合及失業給付等一站式服務，讓勞工能獲得即時、便利的協助，減少跨區奔波，進一步提升政府服務品質與市民滿意度。
其他人也在看
建築工年薪破300萬！黃仁勳：這才是AI時代最缺的新貴
黃仁勳不勸你寫程式，而是勸你拿起工具，學當工匠。他點出未來超稀缺人才，年薪上看300萬，而且人力需求每年都得成倍成長，再成倍成長。天下雜誌 ・ 1 天前
AI恐影響台灣4職務 人力業者提3建議緩解
[NOWnews今日新聞]AI衝擊台灣就業環境，1111人力銀行在今（2025）年7月4日發布調查，我國上班族擔心工作被AI取代者高達61.5％，擔心自身專業被AI取代則佔49.4％。AI影響職務排名...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前
台大兒醫也難招生 募11人來7人
醫院兒科難留人，台大也是如此，欲招11名兒科住院醫師，但首波僅有7人。為避免人力斷層，近期對外招募14名專案主治醫師、值班主治醫師，到昨天也只來3人面試。台大兒醫呼籲，政府儘速成立「國家級兒童健康研究中心」，讓年輕醫師看到希望，願意投入兒科醫療領域。聯合新聞網 ・ 1 天前
逆轉人才流失星美 清大校長專訪登韓媒
[NOWnews今日新聞]韓國三大報之一《朝鮮日報》（TheChosunDaily）近日以台灣逆轉人才外流為主題，專訪清華大學校長高為元，報導台灣如何透過政府、大學與企業合作成功留住人才，聚焦高教創新...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
虎航徵培訓機師 報名資格一次看
[NOWnews今日新聞]面對旅運市場的強勁需求，台灣虎航持續優化航網布局，並積極推動機隊汰舊換新，以全面提升市場競爭力。除8日將在高雄舉辦今年的二度客艙組員招募外，今（6）日虎航再宣布將啟動年度培訓...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
能力比你差的人，為何賺得比你多？企業顧問揭「1原因」害你走彎路
你是否會好奇，為什麼能力不如我的人工作比我好？為什麼拿不到面試機會？全球500大企業高級顧問毅冰於《沒你強的人，為何混得比你好？》一書中，分享實用的職場心法，幫助讀者們少走一些彎路，找回自己的「核心天賦」，將力氣集中在真正的目標，成就最好的自己。以下為原書摘文：優活健康網 ・ 1 天前
台灣旅館民宿為何缺工召不到人？薪水低只排第四 明年開放中階移工
越南影帝連炳發以「化外之醫」創下金鐘獎史上首位越南籍視帝，劇情以移工題材挑戰醫療領域，成功吸引各界目光，明年開放中階移工從事旅宿業。台灣旅館民宿為何缺工召不到人？據1111人力銀行「觀光旅宿餐飲業缺工調查」指出，旅宿業缺工的原因有五，薪資水準偏低只排第四，主要在於少子化及青年就業意向改變，占比都將近五成。不過人力銀行表示，假日輪班、薪資低、工時長這三大抗性，使得求職者從業意願始終不高。Yahoo奇摩股市 ・ 7 小時前
合庫銀招募180名新血 起薪最高6.18萬元
年底轉職潮開跑，合庫銀行啟動115年首波新進人員招募計畫，釋出180個一般+專業人員名額、涵蓋18個類組，起薪最高6萬1,800元。報名自114年11月7日至21日止，筆試將於12月6日舉行，口試訂於115年1月11日，於1月19日公布錄取名單。Yahoo奇摩股市 ・ 8 小時前
奇鋐登外資百強第六 AI工作年成長9.3%
[NOWnews今日新聞]在AI運算時代，散熱已從過去的配角躍升為產業升級的關鍵主軸，奇鋐科技在AI熱浪中持續繳出亮眼成績，外資再度大舉看多，最新報告直接將目標價從1288元調高至1800元。隨著AI...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前
不只要找空服員！台灣虎航再宣布「招募培訓機師」最快明年第二季受訓
面對旅運市場的強勁需求，台灣虎航優化航網布局，推動機隊汰舊換新提升市場競爭力。本週六(8日)將在高雄舉辦今年的二度客艙組員招募外，今(6)日再宣布將啟動年度培訓機師招募。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「鳳凰颱風恐撞進台灣！」超巨真面目曝光 專家：2地天氣肯定爛
鳳凰颱風即將來襲，可能在下週北轉接近台灣。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分享，鳳凰颱風最新動態，直呼「真的很巨！」也透露颱風幾乎一定北轉，將在週二、週三距離台灣最近，「十一月有這種東西真是見鬼。」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
粿粿昔怨范姜彥豐省過頭！遭吳宗憲諷「歹某一輩子」 網驚：真預言家
范姜彥豐近日拍片控訴王子（邱勝翊）偷吃自己的老婆粿粿（江瑋琳），事件引發演藝圈震撼。王子雖然發文道歉，不過仍然遭罵爆，近日與他有私交的綜藝大哥大吳宗憲也開直播怒轟王子「第三者裝深情。」如今粿粿兩年前在《綜藝大熱門》抱怨范姜彥豐太省錢的片段也被挖出，主持人吳宗憲甚至下了結論：「歹某（壞妻子）一世人（一輩子）。」現在看來格外諷刺。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
MLB／道奇拚3連霸大谷再扛二刀流 洛時點出休賽季四大問題
道奇隊完成世界大賽2連霸，全隊開心結束球季，《洛杉磯時報》指出，道奇迅速將目光投向明年完成3連霸，現在開始漫長的冬季重建工作，力求打造一支能夠實現目標的陣容，但在休賽季仍要面臨四大問題，能否繼續...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前
下週有望颱風假？鳳凰颱風鬼轉撲台 最新路徑曝光了
即時中心／林耿郁報導今（7）天各地大多為晴到多雲的天氣，迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島，偶有零星短暫雨，午後中南部山區，也有零星降雨機率。民視 ・ 9 小時前
MLB》命運天差地遠！大谷二連霸 教練嘆神鱒「失去熱情」
完成世界大賽二連霸的洛杉磯道奇球星大谷翔平，才剛帶隊封王，就已經喊出「三連霸」的豪語。過去他效力天使時期的搭檔「神鱒」卓奧特（Mike Trout）則已連續11年無緣季後賽。同樣是洛杉磯代表球星，命運卻天差地遠，也讓曾在天使共事、現任道奇教練的艾貝爾（Dino Ebel）感嘆：「他曾是最出色的球員，但那份熱情逐漸消失了。」中時新聞網 ・ 22 小時前
王子道歉范姜彥豐！賠償金分期遭拒 徵信社再發聲吐「粿王裸擁」真相
范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線。王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也宣布暫停他所有演藝工作後，4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，並坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒。對此，立達徵信社執行長謝智博再次發聲。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰颱風拋物線北轉影響台灣機率大！專家示警「大環流系統」風雨可觀
天氣風險分析師吳聖宇在臉書發文表示，預測鳳凰颱風下周一(10日)經過呂宋島進入南海，下周二(11日)往北轉接近台灣海峽南部，下周三(12日)經過台灣上空，下周四(13日)進入台灣東北方海面逐漸遠離。雖然經過台灣上空的演變情況還沒有很確定，但是以現在的預報來看的話，經過台灣上空的可能性頗大。天氣多一典 ・ 1 天前
不是含糖飲料！他每天狂喝「這飲品」慘了 醫：終生洗腎
茶和咖啡這兩種飲品在台灣廣受歡迎。然而，隨著研究指出咖啡可能對腎臟有保護作用，有些民眾開始好奇是否可以用茶來替代咖啡。對此，腎臟科醫師江守山過去就曾在節目分享專業見解，提醒民眾在選擇飲品時需注意。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
香港天王郭富城來啦！抵台親民合照簽名樣樣來 一下機先嗑麻辣鍋
【緯來新聞網】香港天王郭富城「星展銀行-郭富城ICONIC 世界巡迴演唱會」本週末在高雄登場，最近剛緯來新聞網 ・ 3 小時前