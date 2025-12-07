李安不怕被取代憂人類思想AI化

李安7日在台出席簽書座談會，分享自己的電影之路。（鄧博仁攝）

李安的影迷們7日齊聚簽書座談會，排隊請偶像簽書。（鄧博仁攝）

國際導演李安7日在台出席新書《十年一覺電影夢》經典新版發表會，暢談他入行拍片前半段的「純真年代」，他表示這本書會再版推出，是半年前姪兒說想買1本繁體字版本，請他簽名送給朋友，「結果我姪兒買不到，我就跟出版社說：『有朋友買不到，再出版1次吧。』」

書中寫到李安早期的「父親三部曲」導演作品《推手》、《囍宴》、《飲食男女》，李安說：「在我的所謂純真年代，孝順蠻重要的，像《囍宴》，我並不是拍同性戀電影，而是倫理，我父親是我唸台南一中時的校長。」他從小生活就環繞在父親的威權中，父權概念根深蒂固，成為創作養分，他笑說：「像我母親對我就是溺愛，太和平的東西有什麼好記的？」

而為何李安一到好萊塢，又變成拍《理性與感性》、《綠巨人浩克》、《斷背山》等題材百變的導演？他說：「其實我也不知道為什麼，會做的東西我一點興趣也沒有，我太太說應該是我書也沒有讀好、玩也沒有玩到，以前人家都在看電影而我要補習，我高一身高才150幾公分，到美國20多歲還長了2公分，長得非常慢，身形非常瘦小。」

李安更打趣說：「人家說婚姻要忠誠，但拍電影題材沒有必要忠誠，我喜歡拍不同的東西，假設如果不賣座，下一部片就乖一點，價錢乖一點、題材乖一點，拍片要創新，要好玩才是重點。」他補充以前在家裡，兩個小兒子被媽媽規定每周只能玩兩個小時的電動，在拍《綠巨人浩克》的時候，他為了做研究跟調查，索性買了很多電動給小孩們玩，打破了家規，也呼應他說的「拍片好玩才是重點」。

籌備2片卡關

被問到接下來的拍攝計畫，李安表示目前有講述華人在美國挖礦打拚的題材《老金山》，以及經典人物傳記《李小龍傳》兩片正在籌備，「《老金山》今年已前期製作了4個月，開拍前錢不夠被叫停，等加州的退稅法通過了，希望明年能開始拍。」而《李小龍傳》準備了8年，卡在拍攝的創意、版權跟籌資，進度較慢。

談到Netflix併購華納兄弟一事，李安形容現在就是規模大的公司來進行統籌的時代，「但我們還是努力做特殊的東西，不一定都是讓大公司來統籌，大家都一樣的話就用AI就好了。」對於AI強勢影響影視環境的潮流，李安也有一套看法，「我目前不是很擔心AI是否會取代我們，我比較擔心我們的思想跟行為AI化，這是我比較掛心的一點。」

曾任金馬主席的李安也透露，現任金馬主席、攝影大師李屏賓即將榮退，他又被邀請回鍋接棒，但他認為要由年輕的電影人出來掌舵，預計明年初會公布人選。

除了新書活動，李安6日晚也現身台北表演藝術中心，參加國際電影音樂大師亞歷山大戴斯培的音樂會，亞歷山大戴斯培率領樂團演奏了李安的電影《色，戒》電影曲；李安則上台獻花給亞歷山大戴斯培。