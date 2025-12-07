李安不怕被取代憂人類思想AI化
國際導演李安7日在台出席新書《十年一覺電影夢》經典新版發表會，暢談他入行拍片前半段的「純真年代」，他表示這本書會再版推出，是半年前姪兒說想買1本繁體字版本，請他簽名送給朋友，「結果我姪兒買不到，我就跟出版社說：『有朋友買不到，再出版1次吧。』」
書中寫到李安早期的「父親三部曲」導演作品《推手》、《囍宴》、《飲食男女》，李安說：「在我的所謂純真年代，孝順蠻重要的，像《囍宴》，我並不是拍同性戀電影，而是倫理，我父親是我唸台南一中時的校長。」他從小生活就環繞在父親的威權中，父權概念根深蒂固，成為創作養分，他笑說：「像我母親對我就是溺愛，太和平的東西有什麼好記的？」
而為何李安一到好萊塢，又變成拍《理性與感性》、《綠巨人浩克》、《斷背山》等題材百變的導演？他說：「其實我也不知道為什麼，會做的東西我一點興趣也沒有，我太太說應該是我書也沒有讀好、玩也沒有玩到，以前人家都在看電影而我要補習，我高一身高才150幾公分，到美國20多歲還長了2公分，長得非常慢，身形非常瘦小。」
李安更打趣說：「人家說婚姻要忠誠，但拍電影題材沒有必要忠誠，我喜歡拍不同的東西，假設如果不賣座，下一部片就乖一點，價錢乖一點、題材乖一點，拍片要創新，要好玩才是重點。」他補充以前在家裡，兩個小兒子被媽媽規定每周只能玩兩個小時的電動，在拍《綠巨人浩克》的時候，他為了做研究跟調查，索性買了很多電動給小孩們玩，打破了家規，也呼應他說的「拍片好玩才是重點」。
籌備2片卡關
被問到接下來的拍攝計畫，李安表示目前有講述華人在美國挖礦打拚的題材《老金山》，以及經典人物傳記《李小龍傳》兩片正在籌備，「《老金山》今年已前期製作了4個月，開拍前錢不夠被叫停，等加州的退稅法通過了，希望明年能開始拍。」而《李小龍傳》準備了8年，卡在拍攝的創意、版權跟籌資，進度較慢。
談到Netflix併購華納兄弟一事，李安形容現在就是規模大的公司來進行統籌的時代，「但我們還是努力做特殊的東西，不一定都是讓大公司來統籌，大家都一樣的話就用AI就好了。」對於AI強勢影響影視環境的潮流，李安也有一套看法，「我目前不是很擔心AI是否會取代我們，我比較擔心我們的思想跟行為AI化，這是我比較掛心的一點。」
曾任金馬主席的李安也透露，現任金馬主席、攝影大師李屏賓即將榮退，他又被邀請回鍋接棒，但他認為要由年輕的電影人出來掌舵，預計明年初會公布人選。
除了新書活動，李安6日晚也現身台北表演藝術中心，參加國際電影音樂大師亞歷山大戴斯培的音樂會，亞歷山大戴斯培率領樂團演奏了李安的電影《色，戒》電影曲；李安則上台獻花給亞歷山大戴斯培。
其他人也在看
吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點
當天她穿著一襲濃郁藍色高訂禮服登場，裙擺在大理石地面上鋪出優雅弧度，在滿場粉、白、金色禮服之間形成最鮮明的一筆！藍色緞面在金色宮廷背景裡格外亮眼，加上層次珠寶項鍊的點綴，整體造型沉穩又高級，視線完全離不開她。其實巴黎名媛舞會向來以「最難受邀」聞名，每年只...styletc ・ 2 天前 ・ 101
Joeman爆熱戀蕭伊！激瘦近照「撞臉林俊傑」網驚：JJ還是九妹？
百萬YouTuber Joeman（九妹）2023年7月宣布與妮婭（Niya）分手後，近日登上乾媽吳淡如節目，談及感情狀態疑似默認有新歡，女方則被起底似乎是網紅蕭伊。一舉一動備受關注的他，近日前往杜拜旅遊，意外撞臉金曲歌王林俊傑，也掀起網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 38
家寧新影片認「錢要花在刀口上」 親揭財務現況
家寧新影片認「錢要花在刀口上」 親揭財務現況EBC東森娛樂 ・ 8 小時前 ・ 31
迪麗熱巴因戲減重久病不癒！疑替身曝光畫面怪異 網：妳哪位？
迪麗熱巴主演的新戲《梟起青壤》剛開播就在網路掀起兩大討論，一是她的身體疑似過度透支，二是近期流出的「假人替身」畫面引發外界好奇，讓整部劇更加話題十足。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 17
護王子到最後？粿粿、范姜彥豐離婚協議談妥，爆額外加碼「１條件」
粿粿和范姜彥豐已談妥離婚協議，粿將支付一筆她可負擔的贍養費，但有額外「１條件」。造咖 ・ 2 天前 ・ 76
邱澤、許瑋甯婚宴賓客穿搭！藍心湄拎愛馬仕、陳美鳳拿Loro Piana，關穎香奈兒包低調吸睛
許瑋甯和邱澤的婚宴在周五於臺北文華東方酒店補辦，在演藝圈有著好人緣的他們，圈內好友們也紛紛到場祝福，出席名單更是華麗到被形容是直逼三金等級！而藝人們去吃喜酒都怎麼穿？參加婚禮拿什麼包包？現在就來看看吧女人我最大 ・ 2 天前 ・ 7
香港視后佘詩曼已立遺囑分配資產！感嘆賺錢辛苦不願浪費
憑藉《新聞女王》系列再創事業高峰的香港三料視后佘詩曼，近日受訪時首度透露已立好遺囑，將按照個人意願分配累積多年的龐大資產。現年50歲的她坦言，經歷多位至親與前輩離世後，對生命有了更深刻的體悟。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 2
羅志祥驚傳結婚生子！首露面全說了 驗DNA證明親子關係
藝人羅志祥近日推出新書《你可以笑我這個人，但請不要笑我的舞台》，卻因書中提到與經紀人小霜合作 27 年的深厚情誼，再度遭網路惡意揣測兩人「關係不尋常」。甚至有不實謠言影射小霜的一對混血兒女「其實是羅志祥親生」，引發社群瘋傳。面對無端攻擊，小霜日前主動在社群公開親子鑑定報告，結果顯示「親子關係為 0%」，正式替羅志祥與孩子還清白。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 46
AAA頒獎／林俊傑《背對背擁抱》唱一半！大咖歌手衝上台 網全跪了
林俊傑獲得「2025年度藝人獎」玩笑說：「我原本以為只是受邀來唱歌的，沒想到竟然也有我的份」，笑翻大家。而除了登台領獎外，也深情演唱《修煉愛情》全場一起大合唱，更驚喜合體曹承衍WOODZ深情合唱《背對背擁抱》，WOODZ標準中文發音，深情投入演出，讓全場5萬粉陶醉其中。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11
這群人尼克無預警宣布賣房！曾「死都不想離開」 曝重大改變原因
百萬YouTuber團體「這群人」成員尼克與太太Ashly（陳君原）婚後育有一女Aria，並經營家庭頻道「尼克&ASHLY」。夫妻倆昨（6日）無預警在影片中宣布將出售目前的家，讓粉絲相當震驚，Ashly也坦言：「計畫趕不上變化。」透露雖然這間房子承載許多生活願景，但近期生活出現巨變，只能做出新的決定。鏡報 ・ 10 小時前 ・ 4
朱孝天「被退出」F4 大陸妻心疼首回應：他瘦了15公斤
由言承旭、周渝民、朱孝天、吳建豪組成的「F4」先前在五月天大巨蛋演唱會復出，昨(5日)五月天阿信公開全新單曲MV〈恆星不忘Forever Forever〉，由周杰倫作曲、阿信作詞，MV中可見「F4-1」確定獨漏朱孝天，引發許多討論。而朱孝天的大陸妻子韓雯雯昨也在直播中表示，很心疼老公為此瘦身15公斤，這段時間外界對他有許多抹黑，希望大家別再攻擊或傷害朱孝天。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 57
向華強認了「最大敗筆」為捧向佐虧數億被笑 向太宣布遺產向佐、郭碧婷沒份
香港娛樂大亨、中國星集團主席向華強日前在抖音發佈影片，主動談及與台灣女星郭碧婷結婚的長子向佐，坦言自己縱橫影壇數十年，唯一捧不起來的竟是親生兒子，直指投資向佐是自己電影生涯的「最大敗筆」。鏡報 ・ 22 小時前 ・ 29
昔與劉德華齊名！64歲男星宣布退演藝圈「不再拍戲」 震撼原因全說了
64歲港星黃日華踏入演藝圈多年，憑藉主演《過客》一炮而紅，陸續累積不少代表作，包括、《射鵰英雄傳》、《天龍八部》、《天地豪情》 等劇，深受觀眾的喜愛，豈料，日前黃日華受訪時拋出震撼彈，宣布退出演藝圈，未來不再接拍戲劇。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 12
薔薔主持《不熙娣》遇到無聊來賓 「內心飆髒話」直接放空
王思佳、薔薔、王心恬6日出席第二屆「臺北萌寵時裝週 TaiPet Fashion Week」活動。薔薔加入《小姐不熙娣》主持陣容一個月，目前還在抓節奏，坦言如果遇到講話無聊的來賓，就會當場放空，笑說應該要「學習假面一點。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 16 小時前 ・ 9
林志玲慶51歲看到蛋糕秒落淚！生日願望公開
「台灣第一名模」林志玲2019年與日本男星AKIRA（黑澤良平）結婚後，育有一個寶貝兒子，近年多將時間投入家庭及育兒，不時也會在社群分享與兒子的互動。11月29日迎來51歲生日的她，日前公開工作時慶生的花絮，竟然一看到蛋糕就忍不住落淚。中時新聞網 ・ 3 天前 ・ 42
李安新片開拍前4週喊卡！「關鍵原因曝光」Netflix收購華納不忍全說了
金獎導演李安今（7日）出席張靚蓓編著的《十年一覺電影夢：李安傳》經典新版發表會，受訪時透露作品最新現況，坦言籌備多年的《老金山》因資金臨時喊卡，投入超過 8 年心力的《李小龍》也仍在努力中。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 發起對話
趙震雄引退害《信號2》幾乎泡湯！業界曝最慘下場：不可能重拍
劇迷引頸期盼的韓劇《Signal 信號》續集《第二個信號》眼看就要在明年播出，主角之一的趙震雄卻被挖出黑歷史，最後乾脆直接退出演藝圈。韓國媒體請來業界人士分析，根本不可能刪除戲分或者重拍。《Signal 信號》由李帝勳、金憓秀及趙震雄主演，該劇在2016年大受歡迎，當初宣布開拍續作，並由原班人馬回歸自由時報 ・ 18 小時前 ・ 16
小S獻聲跨年影片淚崩「具俊曄疑暖心陪伴」 賈永婕發聲洩內幕
4日晚間，賈永婕公開小S錄音的幕後花絮，可見小S看到旁白台詞後用哭腔喊「媽呀賈永婕，妳給我寫這種台詞」。錄著錄著就被回憶擊中，現場一度中斷，哽咽到講不下去，後面只能緊握拳頭、咬著牙慢慢錄完。而副控室角落坐著戴帽子男子，被網友誤認為大S丈夫具俊曄，靜靜盯著小S錄...CTWANT ・ 23 小時前 ・ 23
朴寶劍要回韓國了！活力滿點打招呼 超帥素顏現身
韓星來台參加AAA頒獎典禮，包括朴寶劍、TWS、IVE、LESSERAFIM等知名藝人週日現身高雄機場，引發逾300名粉絲熱烈送機！朴寶劍素顏亮相，親切揮手致意；RIIZE因晚間在香港有簽售會，直接搭機前往。粉絲們從午後就到場等候心儀偶像，只為與之共度珍貴時刻。有粉絲坦言此行只去了演唱會和機場，其他景點無緣參觀。TVBS新聞網 ・ 17 小時前 ・ 4
魏如萱熱戀小21歲Ian！遠距離戀愛「天天視訊傳情」羞認身體1變化
魏如萱（娃娃）今年7月認愛小21歲網紅男友Ian，卻一度捲入與對方舊愛若盈的三角戀風波，隨後戀情轉趨低調。如今相隔4個多月，她昨（6）日出席活動大方坦承仍穩定交往中，遠距離戀愛的兩人幾乎每天熬夜視訊，對方見她抱怨變胖，還誇她很漂亮，讓她忍不住害羞臉紅。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 13