李安大師講堂 追憶斷背山

《斷背山》上映已經20週年，李安受金馬獎之邀，舉辦大師講堂，暢談拍攝心路。 （金馬獎提供）

本報綜合報導

金馬獎頒獎在即，又值《斷背山》上映20週年，金馬影展特邀導演李安舉辦大師講堂，於電影映後與執委會主席聞天祥老師進行對談。從製作源起、劇本改編、場景定位、演員選角、女性觀點、經典場面等多重維度，深入解析《斷背山》攝製過程與幕後趣聞。

李安感慨，電影有其命與運。《斷背山》原著僅30頁，這個存在主義式的故事，輾轉多年回到他手中，又遇父親過世與生涯低谷，處於疲憊和絕望狀態，全片看似拍得鬆散，卻深受「電影之神」眷顧。李安導演也好奇，緣何本片具有如此魔力，公映後得到全球觀眾認可，創下票房和獲獎佳績。

廣告 廣告

「我拍這部片的時候很累，只想把演員表演盡量保留下來，拍法也很簡單，和第一第二部差不多，沒什麼漂亮的鏡頭，不曉得觀眾為何那麼喜歡」李安導演形容，類似春蠶，用僅存的力氣，吐出最後幾口絲線，未料到，織就一幅史詩佳作。聞天祥覺得，這是一部表面不溫不火，實則至情至性的感人電影，《斷背山》入圍與得獎項目，共計300多個。

聞天祥詢問李安，如何看待片中聚焦同志情誼，李安坦言，拍攝當下，並無過多擔憂。起初定位為藝術電影，受眾人群較窄，直至購物中心都看得到宣傳預告，電影紅起來了，導演才開始感到緊張與後怕。如此「大逆不道」的內容，一個外國人，拍一部美國最陽剛的西部電影，卻講述牛仔的同志情深，李安感覺自己捅了大婁子。但轉念又想，片中真摯動人的情感，演員精湛的表演，以及細膩的女性關懷，定格在影像中，不論時光如何流逝，譬如間隔20年再看，依然不顯過時。