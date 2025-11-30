李安婚宴跳舞！跟著許瑋甯、邱澤一起扭 萌翻網友

許瑋甯與邱澤補辦婚宴，現場星光熠熠。（鄧博仁攝）

女星許瑋甯與邱澤結婚4年，今年迎來人生新身分，順利升格為新手爸媽。夫妻倆28日在台北文華東方酒店補辦婚宴，邀請橫跨影視歌各界的好友同慶。其中國際知名導演李安悄悄現身會場，與新人熱絡互動的畫面曝光後，在網路掀起熱烈討論。

演員楊志龍在Threads分享婚禮現場畫面，拍下李安與許瑋甯、邱澤互動畫面。只見邱澤與許瑋甯已換下正式禮服，以更輕鬆的造型投入宴會氛圍。畫面中夫妻倆一見到李安，立刻點頭致意，李安則以溫和的笑容回應，現場氣氛相當融洽。正當三人聊天之際，會場突然播起輕快舞曲，個性活潑的許瑋甯立刻舉起雙手、跟著節奏搖擺，沒想到李安也隨即加入，模仿她的動作一起扭腰，畫面既可愛又充滿驚喜。楊志龍也幽默配文：「你沒看錯，李安導演也跳舞！」

這段短短數秒的「李安跳舞片」令現場賓客驚呼不已，隨後也在社群上迅速傳開。不少網友笑稱：「李安導演私下也有可愛的一面哈哈哈」、「天啊，李安也來了」、「太正點了」、「好可愛喔」、「李安導演乍看之下有點像黃仁勳耶。一樣的灰白髮、一樣淺淺的笑容，越老越好看」、「我以為他們會有合作的新戲？」、「哇嗚～好難得的畫面」。

知名國際導演李安。（圖／中時資料照）

至於李安與兩位新人之間的交情也引起好奇。其實許瑋甯過去曾與李安之子李淳在美劇《菜鳥新移民》第3季，以及電影《目擊者》裡合作過。

