李安挺金馬！大師講堂揭曾想退休「父親是關鍵」、因牛睪丸和《斷背山》原著破冰





「台灣之光」李安導演，提攜後輩不遺餘力，總是排除萬難力挺金馬獎的心意，讓人感動不己，如今已屆71+古稀年歲的他，除了再度出席第62屆金馬獎（擔任最佳新導演及導演獎的頒獎人），還帶著時差狀態，在典禮前參與金馬影展映後大師講堂，分享拍片心情，令人感動！

「辦完父親喪事，覺得要拍一部片」

李安透露拍攝《斷背山》是「最不用心」的一次，沒想到意外成就經典：「我也不曉得它為什麼有這麼大的魔力」，尤其他還提及父親從不鼓勵他拍電影，再到轉為支持的過程，感觸良多。

李安感性表示：「我拍《臥虎藏龍》（2000年上映）拿奧斯卡，他甚至說『甘願了吧，可以做一點正事了』」。然而當他出現想退休的念頭時，父親卻開始鼓勵他拍片，可惜的是，父親在給予這樣的鼓勵不到兩週後就離世了。父親的話也讓拍完《臥虎藏龍》感受到中年危機的李安，湧現繼續創作的重要動力：「父親突然就走了，辦完喪事我覺得一定要拍一部片，完全迷迷糊糊的狀態」。

李安挺金馬！大師講堂揭曾想退休「父親是關鍵」。圖片來源：FB@金馬影展 TGHFF

被《斷背山》愛的感覺調養

李安回憶另一部代表作《斷背山》創作歷程，起初接觸到這個故事時雖被觸動，但卻認為同志愛情故事好像與自己關係不大。

直到《綠巨人浩克》（2003年上映）拍完後，李安仍對《斷背山》念念不忘，因此決定開拍，而他還是在第一次剪輯完成，才感受到故事的力量，甚至被傑克的一句台詞，打動內心深處：「我們可以有個一起的人生，但你不要，我們現在所有的就是一個斷背山」，當時他還被這句話給惹哭了，李安認為自己感受到故事中的存在主義，《斷背山》雖是悲劇，但很（滋）養人：「覺得自己就是被調養其中的人」、「充滿愛的感覺（被愛包圍）」。

因為牛睪丸和《斷背山》原著破冰？

特別的是，李安提及獲得《斷背山》原著作者安妮普露首肯翻拍成電影的契機，竟與「牛睪丸」有關！他回憶與安妮普露於第一晚共進晚餐時刻，在菜單上看到「洛磯山脈牡蠣」，直到菜色端上桌，他才知道是「牛睪丸」，而安妮普露在切了一塊吃之後，對他說：「本來女人是不能吃這個的」。

李安對此笑著猜測：「她可能因此對我另眼相看，沒想到破冰的入口，竟是一個牛睾丸！她覺得我對西部還是有心去了解」，誰都沒想到牛睪丸意外成為彼此「破冰」時刻，而這也成為李安《斷背山》印象深刻的拍片趣事。

圖片來源：FB@金馬影展 TGHFF

《斷背山》的成功完全出乎意料

李安回望《斷背山》（2005年上映）拍片心情，覺得是自己拍得最輕鬆、最不用心的一部作品：「本以為電影就是賣女性、賣同志，甚至藝術片觀眾，結果全世界都吃，也沒有文化差異，我也不曉得它為什麼有這麼大的魔力」。



對於每次擔任導演和拍攝電影的感覺，李安都非常珍惜，感性表示《斷背山》的成功完全出乎意料，並且謙遜的說：「電影之神真的很愛我，到現在還在這邊講電影、拍電影」，大家也因此感受到，李安導演對電影的熱愛心意，以及分享拍片心路歷程，那份開心與感恩的誠摯心情。

