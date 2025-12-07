李安新片開拍前4週喊卡！「關鍵原因曝光」Netflix收購華納不忍全說了

記者林汝珊／台北報導

李安出席《十年一覺電影夢：李安傳》新版發表會。（圖／記者林汝珊攝影）

金獎導演李安今（7日）出席《十年一覺電影夢：李安傳》新版發表會，受訪時透露作品最新現況，坦言籌備多年的《老金山》因資金臨時喊卡，投入超過 8 年心力的《李小龍》也仍在努力中。

李安透露目前有兩部作品正在進行，其中《老金山》原訂開拍，卻因「資金不足」被迫暫時叫停，甚至是在「開拍前 4 週」才臨時喊卡，讓團隊只能無奈停擺。李安透露，希望明年能在加州新的退稅政策上路後，順利重啟拍攝。

李安接受訪問。（圖／記者林汝珊攝影）

另一部《李小龍》也仍在持續開發，談到進度，他坦言這部作品挑戰更大，無論是「創意、資金到版權」都極為複雜，「希望能找到新的拍法，也希望視覺上真的有突破。」也親口證實，兩部作品都不會以 3D 形式製作。

廣告 廣告

而近日Netflix宣布以827億美元收購Warner Bros. Discovery，將《哈利波特》、《六人行》等片併入旗下，李安則委婉表示Netflix 併購華納後，小的更難生存，「全世界電影都一樣，在新的法則底下，希望還是留有一些特殊性。」被問到是否會轉往「網路電影」，他搖頭表示仍希望「正規拍電影」，而不是被潮流推著走。

更多三立新聞網報導

不是西瓜烏龍！張員瑛AAA「連喝兩杯眼睛發亮」同款手搖曝光秒衝熱搜

AAA／包緊緊現身小港！佐藤健「灰帽T仍帥翻」親切揮手粉絲暴動

AAA典禮／潤娥超狂十級中文秒切換 影后台上告白他：我好喜歡你

AAA典禮／GD驚喜登場5萬粉暴動！IU突獲傳奇女歌手 慌張反應曝光

