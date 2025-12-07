李安曝兩部新片卡關 不擔心被AI取代「反而擔心人變得跟AI差不多」

李安出席座談會。（圖／小娛樂）

導演李安今（7）日出席《十年一覺電影夢》經典新版發表會，他分享手上有兩部電影計畫，包括講述美國西部淘金熱背景下華人家庭生存困境的《金山》以及兒子李淳主演的《李小龍傳》，但目前都處於暫停狀態。

《金山》改編自華裔作家C Pam Zhang的小說《How Much of These Hills Is Gold》，李安相當喜歡劇本，前期製作已經進行四個月，卻因為資金不夠在開拍前四周喊停，希望明年能夠重啟拍攝。

《李小龍傳》則更加困難，李安坦言在創意、版權、資金規模上都相當龐大，且希望還是可以帶給觀眾全新體驗，「希望不管是趨勢還是視覺方面，能夠有一些突破。」他也強調這兩部作品都沒有要拍3D，「3D我當然還希望有機會試，不過可能用短的比較實驗片的方向去嘗試，那個現在還不敢講。」

李安有兩部新片目前處於擱置狀態。（圖／小娛樂）

至於這陣子鬧得沸沸揚揚的Netflix收購華納兄弟探索頻道（Warner Bros. Discovery Inc.）一事，他認為這會使小型、有特殊性的內容創作變得更加困難，畢竟大型公司的商業訴求與創作者的心理訴求常有差異，他堅信「獨特的東西還是滿好」，因此希望大型影媒可以撥出一點資源支持這類特殊的創作。對於AI熱潮，他也不擔心會被取代，拍片可以藉由AI輔助，創作人可以花更多時間心力在做出個人的特殊性，「我反而比較擔心人變得跟AI差不多」。

幾周前的金馬獎，李安仍舊凌晨跑遍入圍劇組的慶功宴，特別是沒得獎的劇組和導演，他特別多花時間和他們聊聊，「在我離開時他們有開朗很多覺得很欣慰，大家拍片都是嘔心瀝血的，能夠進金馬獎都是很用心很可貴。恭喜很重要，但比較重要的是那些槓龜的劇組，要花點時間給他們，我覺得對他們、對我來講都很受益。」

至於李屏賓自2022年接任金馬獎執行委員會主席，任期將滿，李安今日被問及此事，他希望明年初能決定人選，「他們（金馬執委會）有問我，我覺得應該要年輕人接棒，這是很自然的事情。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導