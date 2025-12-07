李安曝新片進度！認《李小龍》因資金卡關 談Netflix收購案：要做出特殊性

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／台北報導

導演李安今（7）日出席《十年一覺電影夢》經典新版發表會，暢談他拍攝電影10年的心路歷程。被問及新電影的計畫，李安坦言，目前正在籌備《老金山》、《李小龍》兩部電影，《老金山》的部分在等待加州影視稅務抵免方案，而他也期望在明年完成。至於《李小龍》則是因為版權、資金及創意的問題卡關，而李安透露，雖兩部片不會拍攝3D版本，但仍期望有些新的拍法，希望在視覺上有突破。

導演李安今（7）日出席《十年一覺電影夢》經典新版發表會。（圖／黃鈺晴攝）

由於串流平台Netflix日前宣布收購Warner Bros. Discovery，代表Netflix正式把《哈利波特》、《冰與火之歌：權力遊戲》、DC英雄系列等頂級IP收入旗下。針對此事，李安認為是生意上的整合，不論是電影還是國家都是如此，但他認為在新的時代下，還是要努力做出特殊性。

談起近年來AI興起，許多人都會利用其創作，讓製作電影變得更加方便，李安坦言，自己比較擔心大家的思想變得AI化，雖然他也希望藉由AI幫助自己，讓製作變得更容易、自由，不過他認為AI就讓AI做它該做的事情，人就來做AI做不到的事，「我們用AI要一方面與AI抗衡，不要變得跟AI一樣。」至於網路短影片的崛起，被問到會不會拍攝網路影片，「我還是希望能夠比較正規的拍電影，是往大一點去做，有我可以發揮的還是想盡量去把握。」

上月金馬獎頒獎典禮結束後，李安也勤跑個劇組的慶功宴，對此，他提到，自己在兩位未得獎導演的慶功宴上待了較長的時間，過程中也給予對方一些建議，他透露，在聊完後自己覺得他們有開朗些。至於有什麼建議要給台灣的新導演，他則表示，每個年代都有要克服的困難，但他認為「創新」是非常重要的。此外，因為金馬執委會主席李屏賓任期將滿，被問到是否有意再接任，李安則表示，對方有來詢問過，但他希望之後由年輕人接棒。







