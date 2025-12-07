李安曝《金山》開拍前4週喊卡內幕！ 不懼怕AI反而擔心「人類思維AI化」

李安出席《十年一覺電影夢》經典新版發表會，透露自己新作《金山》預計將於明年開拍。董孟航攝

國際名導李安今出席《十年一覺電影夢》經典新版發表會，透露了接下來的電影製作計畫。他坦言目前有兩部作品正在進行，分別是以美國華人修築鐵路為背景的《金山》，以及籌備已久的傳記電影《李小龍》。李安表示，《金山》原本已準備在今年開拍，並進行了四個月的前期製作，不料卻在開拍前四週因資金問題取消。目前正在等待加州新的稅法通過退稅，希望明年（2026年）年初能夠順利繼續開拍。

另一部作品《李小龍》創意、版權、資金等問題已籌備了約8年，因為希望還能加入一些新的拍攝手法，讓觀眾看到不一樣的打鬥與呈現方式，所以仍在構思中，拍攝進度會以《金山》優先。

廣告 廣告

他坦言，這兩部作品目前都沒有要拍攝3D格式，因為技術難度太高，但他仍希望未來能有機會以比較短、比較實驗性的方向去嘗試3D拍攝。

安慰落馬導演分享經驗 認不再接金馬獎主席

11月22日金馬獎當晚，李安也跑了所有入圍者舉辦的慶功宴，他坦言對於落馬的導演會希望有比較多的時間好好聊一聊，以自己的經驗與對方交流，畢竟好不容易進了金馬獎，難免會失落。有兩個導演他停留比較久的時間，李安靦腆地說：「我離開的時候他們看起來有比較開心一點。」

此外，對於金馬獎主席任期將至，李安坦言有被詢問是否要再度接任，但他則認為主席一職應該交棒給年輕人接棒會比較自然，目前人選還在思考中。

李安不憂AI取代創作人 最擔心人類行為「AI化」

針對近年來備受討論的AI（人工智慧）對電影產業創作的影響，李安表示自己的思考比較不一樣，他坦言，目前並不擔心AI會取代人類，反而更擔心的是人類思維跟行為變得AI化。

李安出席《十年一覺電影夢》經典新版發表會。董孟航攝

李安認為，如果能夠妥善利用，AI反而能幫助創作者完成許多行政與組合力量的工作，讓拍片變得更容易、更自由。他指出，現在許多電影製作資源必須符合公事化、邏輯性、以及可以被解釋的流程，反而壓縮了創作者個人獨特性的發揮空間，讓電影變成觀眾看到開頭就知道結尾的「套路」。

透過AI，可以讓創作者去做AI做不到的事情，例如一些失誤、特殊、不那麼邏輯性的新東西，而不要讓自己變成一個AI。他也勉勵新導演們，在台灣電影市場萎縮的狀況下，「創新」變得非常重要。

Netflix併購華納兄弟：大者恆大難避免 獨立創作仍重要

談到近期影視圈的熱門話題「Netflix併購華納兄弟」，李安則認為，這是目前大者恆大的新法則，從小眾電影到國家層面都是如此，小型、特殊的創作就比較難。

他希望業界仍要努力做比較特殊的東西，並非是因為沒有資源，而是要維持創作的特殊性。他指出，大公司的生意考量與觀眾心理的訴求不一定相同，但大家都從利益最大化考量。他強調「獨特的東西還是蠻重要的」，希望大型公司也能播出一小部分資源來支持特殊創作。



回到原文

更多鏡報報導

向太親揭劉德華借錢救急內幕！被逼掏1.6億退股 提醒「守住財富5件事」

泰勒絲為嫁NFL球星男友砸重金喬場地 婚禮時間地點曝光跟「幸運數字」有關

董事長主唱吉董55歲的人生告白 礦工子弟靠一把借來的吉他逆天改命