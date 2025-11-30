李安現身許瑋甯、邱澤婚禮！模仿新娘跳舞 超可愛畫面曝光

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

藝人邱澤與許瑋甯28日於台北文華東方酒店補辦婚宴。當晚嘉賓包括陳美鳳、藍心湄、張清芳、林心如、霍建華等大咖都現身祝福，近乎半個演藝圈都出席，現場星光熠熠。而昨（29）日動作指導兼演員楊志龍於社群分享當晚的影片，可見導演李安竟然驚喜現身婚宴現場，更模仿許瑋甯跳舞，逗趣畫面曝光，讓網友直呼：「好可愛喔！」

李安現身許瑋甯、邱澤婚禮。（圖／翻攝自Threads ＠ginofight、黃鈺晴攝）

動作指導兼演員楊志龍在Threads發文寫下：「你沒看錯，李安導演也跳舞！」從他分享的影片中可以看到李安穿著咖啡色上衣現身，至於邱澤與許瑋甯也換下西裝及婚紗，穿著輕便與李安小聊幾句，過程中夫妻倆頻頻向李安點頭致意，沒想到突然現場響起輕快的音樂，許瑋甯聽到後便隨著音樂搖擺，而李安見狀也模仿起許瑋甯跳舞，引起現場歡呼。

動作指導兼演員楊志龍分享，當晚導演李安驚喜現身婚宴現場的影片。（圖／翻攝自Threads ＠ginofight）

影片曝光後，網友都感到相當驚喜，「超驚訝李安導演也到場了，真的是驚喜了」、「哇嗚！好難得的畫面。」也有人笑說：「我以為他們有合作新戲。」其實許瑋甯雖未曾與李安合作，但李安的兒子李淳和許瑋甯曾一同客串第3季《菜鳥新移民》，還在台劇《目擊者》中同台演出過。





