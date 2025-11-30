李安現身邱澤、許瑋甯婚宴！驚喜模仿新娘跳舞 網看了圈粉：好可愛

娛樂中心／蔡佩伶報導

結婚4年的許瑋甯跟邱澤日前在台北文華東方酒店補辦婚宴，演藝圈多為大咖藝人更是齊聚一堂，堪稱三金典禮。其中，知名導演李安也受邀來到婚禮，在交談期間李安模仿新娘許瑋甯，隨音樂起舞，讓網友直呼：「好可愛」。

從動作指導兼演員楊志龍分享的片段可以發現，李安正在跟新人交談，沒想到現場突然播放音樂，而新娘許瑋甯隨音樂擺動身體，李安見狀也跟著舞動，大方展現親人的一面，然而網友對於李安到場感到驚奇，除了留言誇讚李安很可愛，也有人表示「我以為他們有合作新戲」。

事實上，許瑋甯曾許願跟李安合作，雖然還未實現，不過他的兒子李淳倒是已經跟許瑋甯有過兩次合作，首次是客串第三季《菜鳥新移民》，再來則是在台片《目擊者》同台演出，而許瑋甯跟邱澤的婚禮除了賓客是焦點外，他們兩人所生的兒子首次亮相同樣吸睛，當晚邱澤抱著穿迷你西裝戴墨鏡的兒子入場，可愛模樣萌翻眾人。

李安驚喜跳舞。（圖／翻攝自Threads@ginofight）

