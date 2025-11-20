李安確定出席金馬獎！首曝奪奧斯卡獎回家後 父親說「這句話」

李安從美國回到台灣，出席金馬影展映後大師講堂。（圖／翻攝goldenhorsefilmfestival IG）

導演李安日前風塵僕僕從美國回到台灣，參加金馬影展映後大師講堂，以其經典作品《斷背山》為主題分享導演故事。這位國際知名導演在活動中透露，自己一開始接觸到《斷背山》，雖然被故事觸動，卻認為同志愛情故事好像與自己無關，直到拍完《綠巨人浩克》後仍念念不忘，才決定開拍。李安也分享了父親對他電影事業的態度轉變，以及拍攝《臥虎藏龍》鐸獎後父親的反應。

李安導演在座談中回憶，當他第一次剪輯完《斷背山》時，才真正感受到這部作品的力量。他表示：「雖然是一個很大的悲劇，可是很養人，我自己覺得被調養過來，充滿了愛的那種感覺。」當中有一句台詞特別觸動了李安：「我們可以有個一起的人生，但你不要，我們現在所有的就是一個斷背山。」李安坦言當時自己的眼淚就掉下來了。

關於他的另一部成名作《臥虎藏龍》，李安透露了一個有趣的故事。當他拿著奧斯卡獎回家時，一輩子都不鼓勵他拍片的父親說：「現在你甘願了吧，可以做一點正事了吧。」這展現了傳統父親對兒子事業選擇的態度。然而，當李安想要退休時，父親卻轉而鼓勵他繼續拍片。且父親在給予這個鼓勵不到兩週後就去世了，但這些話也成為李安繼續創作的動力。

李安相當珍惜每一次擔任導演、拍攝電影的感覺，這些經歷已經成為珍貴的回憶，並在金馬影展上與大家分享。而原本同時受邀參加金馬62大師講堂的日本遊戲設計師小島秀夫，則因感染A流無法出席，但他已承諾會找時間親自前往台灣，補上這次未能完成的行程。

