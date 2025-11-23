李安笑認拍片不順被太太虧「憤怒老人」 慶幸有過最好的時光
〔記者許世穎／台北報導〕2025年金馬影展今天(23)日正式閉幕，最終場在TITAN廳放映的《斷背山》依舊找來導演李安親自參與映後，李安今天清晨剛「巡迴」跑金馬獎慶功，晚間就精神奕奕分享，他直言自己可能可能年紀大了，拍片也很不順利，但說能跟影迷共聚一堂，感覺非常窩心。
李安感嘆現在電影環境真的很差，常常是「沒有氣質的人，在教有氣質的人怎麼拍電影」，更直言現在大部分電影都很煩，他也不看電影了，說完忍不住跟影迷說聲「抱歉」。
他說自己現在可能年紀大了，常常嘟嘟唸唸，「我太太說我是grumpy old man，一個憤怒的老頭子這樣，可是我今年回顧…今年是《斷背山》20週年，也《臥虎藏龍》25週年，《理性與感性》30年，都湊到今年，所以我有很多回顧，要講這些片子。」
李安也提到宛如侯導(侯孝賢)的《最好的時光》，電影有時候就有一個「最好的時光」被他經歷到，再度回顧《斷背山》，他形容該片相當奇特，「每一個人都好，我不曉得運氣怎麼那麼好，一直到服裝都好，一直到小女孩的鞋子，我不知道她哪裡找的，每個工作人員都很好，有一個我更proud(驕傲)就是，他穿的那個夾克。」
他說當初跟現在已故的服裝師說要一個最「sad」(悲傷)的夾克，「要看了就很sad的，她找找找，就找到，還跟我說『你看到就要哭了！』我覺得那個夾克比那個襯衫更(悲傷)，結果就是那個我們錄音的，就是她的男朋友的夾克」。
李安說回想起來，一切都那麼自然，「我拍了兩部大片(《臥虎藏龍》與《綠巨人浩克》)，累壞了，我父親剛過世，我像孤魂野鬼一樣、像個遊魂一樣就把它拍出來了。」他說電影有時候真的很神奇，「也不是我們、我可以想像的，完全不是照你的意思去做的，它本身好像有個命在那邊，今天很高興看到大部分都是青年的朋友來看。」
李安說本來以為年輕朋友不喜歡看電影，「大家都這樣講，沒有耐心什麼的，感覺就是非常的好，要謝謝大家，給我很多溫暖，就像電影一樣，雖然它是一個悲劇，可是它很養人這樣，給我很多滋潤，還有很多的愛這樣，跟大家共聚一堂，感覺非常的窩心」，最後感性表示「謝謝大家！」掌聲中更送上飛吻，場面溫馨。
金馬62》第62屆金馬獎完整得獎名單 張震、范冰冰分占影帝影后
金馬62》范冰冰奪影后「人不到」原因曝 狂接650條訊息哭慘了
金馬62》范冰冰為中國爭后！評審曝她勝出關鍵：競賽很殘酷
（影）金馬62》范冰冰奪影后致詞二度提「中國電影人」 網酸：看來很想解凍
