李安簽書會「200個號碼牌」被藏起來3、40張！他指控：我親眼見到

名導李安簽書會發放號碼牌引起爭議。圖／攝影董孟航

知名導演李安昨天（12月7日）出席〈十年一覺電影夢：李安傳〉新版座談會，在國家圖書館舉行，現場原本說會發200張簽書的號碼牌，但卻有現場網友指控，親眼見到掛著工作人員牌子的兩名人士，把一堆號碼牌放進自己的包包，還撒謊說都發完了。

一名昨天在現場排隊等著簽書的網友說，主辦單位原本說好要發200張號碼牌，但工作人員藏起來30至40張，導致排在後段的民眾全部都沒有拿到李安本人的簽名。他指控，「主辦方說他們擁有解釋權，可以隨意變更規則，憑感覺沒收後面所有號碼牌」。

廣告 廣告

原PO並說，自己親眼見到兩個工作人員交流的全程，其中一名掛著工作證的女子，把一堆號碼牌藏進自己的包包裡，其他工作人員先是撒謊，後面承認沒發完，「之後誠品的董事出來糊弄大家，好像以為我們都是傻子…」

除此之外，還有當時也在現場的網友指控，中午11點多就開始排隊，一直等到12點20分整隊人馬才能結帳，直到下午2點，拿到號碼牌的民眾還沒結帳完，最後號碼牌竟然還沒按照順序發，排在自己後面的人，拿到的號碼牌竟然數字比自己還前面！

有網友大罵「時報文化和誠品是第一次辦活動嗎？」他說，已經用ACCUPASS登記了，不知道有多少人會來嗎？簽書要拿號碼牌200號，也無法說200人到哪裡。詢問工作人員，回覆說因為怕有人用截圖排隊？最後進到B1要買書，結果只有一個收銀台！「後來聽說排隊的有些人不是要簽書，傻眼，那為什麼一開始沒有想好動線規劃？簽書和想優先入場的分開。工作人員少是理由嗎？是活點前面的邏輯規劃有問題好嗎？」



回到原文

更多鏡報報導

健壯伯「喉嚨痛」就醫竟確診4癌症！ 醫師曝日常「3壞習慣」惹禍

香港今立法會選舉！網見「北京大學生」號召投票模仿片戰翻

急尋身體！他吃台南名店「喉嚨挖出2隻蟑螂腳」 網哀：我撈到完整1隻