李安羨慕王家衛「天才」背後血淚 梁家輝曝《東成西就》成功靠「逼瘋演員」？

李安曾在節目中表示羨慕王家衛的「天才」。金馬執委會提供、翻攝IG＠hkffaofficial

名導演李安2021年接受中國知性主持人陳魯豫主持的《魯豫有約之大咖一日行》訪談，溫文儒雅的他罕見地公開評價了香港名導王家衛。李安毫不諱言地將王家衛歸類為「天才」型導演，並坦言對其獨特的創作模式感到羨慕，直說「我希望我也可以做到。」

提到同為導演的王家衛，李安覺得自己非天才，「我們這一輩比如說像王家衛，他真的是很天才啊！像我就不是那一型的，我要慢、慢、慢、慢來，我算人才，不算天才。」

有網友稱李安曾說自己羨慕王家衛可以拍幾個禮拜、幾個月、幾年，然後扔掉重頭來過。意義難明的時候，就加入一些夢幻似的獨白與對白，然後把所有獎項都拿了，「我希望我也可以做到。」

但做為演員拍王家衛的戲都是折磨。他拍攝一部《2046》，曾讓無數大牌演員足足耗費五年時間。王家衛是影帝梁朝偉唯一公認「即使不看劇本都願意接演」的導演，但梁朝偉也曾被王家衛的拍攝要求逼哭。在拍攝《阿飛正傳》時，他因為一個鏡頭反覆重拍了27次，壓力大到回家後忍不住哭泣，認為自己「不會演戲了」，而王家衛當時並沒有給予正面肯定。

當年王家衛因拍攝《東邪西毒》超出預算和時間，在出資人壓力下，利用原班人馬在趕拍過程中抽空於27天內完成的賀歲喜劇。CATCHPLAY＋提供

四屆香港影帝梁家輝在TVB節目《馬時亨香港情》中也表示拍攝王家衛執導的《東邪西毒》，前後拍了整整3年，投入的時間不只時間，還有精神，因為沒有劇本，劇情怎麼發展都不知道，根本無法享受過程。

梁家輝笑說，當年許多海外觀眾都感到非常訝異，為什麼能夠動員這麼多大明星，去拍一部神怪又荒誕的電影《東成西就》，梁家輝表示是演員本身的心態造就了《東成西就》的成功。「在一個絕境當中，被人家壓榨了三年，在一個不知道是什麼樣的絕境裡，忽然間掏心掏肺，把最瘋狂的一面展露在觀眾面前。」



