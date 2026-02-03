李安胞弟跨界當主廚！李崗不拍電影「改賣私房年菜」：試吃到快吐

記者宋亭誼／台北報導

導演李崗製作魂從片場搬進廚房，最愛料理想像力。（圖／李家宴提供）

李安胞弟李崗推出全新作品「李家宴」，將只在自家廚房烹調的私房料理「老北京醬鴨」與「筍絲蹄膀」做成家家戶戶都能品嚐到的冷凍料理包。談起料理的魅力，李崗笑憶，某次吃了一道加了大蔥、孜然、辣椒的爆炒羊肉，再配上大口的烈酒後，彷彿自己穿書進入了武俠小說，與大俠喬峰一起大口吃肉、把酒高歌。

李崗耐心執著誕生「李家宴」，鴨皮破了就不賣。（圖／李家宴提供）

李崗30多歲時曾動念開餐廳，還為此學過三個月料理，後來雖然沒有成真，但多年來始終沒離開廚房。這次選擇以料理包形式推出名菜，他坦言過程一點都不浪漫，光試口味就花了一年多，「試吃到快吐。」但也正因如此，他笑說，現在只是把過去監製電影、舞台劇的耐心與執著，轉而用在醬鴨與蹄膀上。

李崗將私房料理「老北京醬鴨」與「筍絲蹄膀」搬上家家戶戶餐桌。（圖／李家宴提供）

過去用影像、戲劇說故事的李崗，近年愈來愈常思考為什麼日子變得越來越「沒有人味」。他直言，現在是AI與大數據的時代，人很容易被簡化成一個個數據，「吃飯、看電影都先看幾顆星。」科技越進步，人與人之間的距離卻越疏遠，即使一家人圍坐同桌，也各自滑著手機，真正的交流反而消失了。這也是他決定在年節推出「李家宴」的起點，想把「人味、故事與滋味」重新端回餐桌。

李崗說，人一生有一半時間都在睡覺，清醒時佔最多時間的，其實就是「吃飯」。電影裡最常出現的場景，也是餐桌，「因為那裡裝著人生的滋味。」他笑說，一個星期不看電影沒問題，一個星期不吃飯就會出問題，也正是這樣的想法，讓他希望透過「李家宴」，把自己人生走過的故事、情感與記憶，放進年夜飯裡，成為一家人可以共享的時刻。

