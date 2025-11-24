李安被妻虧「憤世嫉俗的老頭」

2025金馬影展23日順利閉幕，當天導演李安出席TITAN廳《斷背山》的映後座談，儘管才剛巡迴金馬慶功至清晨，他的精神依舊相當好。李安更分享近況，笑稱自己現在可能年紀大了，拍片也不太順利，所以常常叨叨念念，「我太太說我像是grumpy old man，憤世嫉俗的老頭。」

對於近年電影產業，李安表示，「現在電影環境很不好，工業環境太強，都是沒氣質的在領導有氣質的人拍片」。他認為，電影最大樂趣在發覺細節的東西 ，「不需要去告訴他什麼，現在大部分電影很煩」，接著更向觀眾坦言：「我也不看電影了，抱歉。」之後他補充，宛如侯孝賢的《最好的時光》，電影有時候就有一個「最好的時光」被他經歷到。

今年是《斷背山》20周年，李安稱有不少人說他扭曲了美國西部，「但我只是把它反正，本來就是gay嘛！天空藍藍的，都是動物，它不gay要幹嘛？我覺得西部就是一個很gay的地方，擺在那邊就是」。原本拍這部片時，李安便把它當藝術片拍，他笑說：「電影後來紅起來我也很擔心，放到購物中心時，我就開始緊張，拍的時候還沒那種感覺。」

在提問環節，竟有台下影迷詢問能否替他參與的作品擔任監製？面對唐突問題，李安耐心回應，沒辦法。他回想當年請張艾嘉執導《少女小漁》，他掛上監製，只不過之後他人到了紐約，也找來劉若英當女主角，才發現張艾嘉不太聽話，他幽默表示：「我發現她什麼事都不聽我的，我就覺得我不適合做製片，有的人兩個都可以，不過我只能當導演」。

李安見現場有不少年輕影迷，心情不錯，他說：「謝謝大家給我很多溫暖，就像電影一樣，雖然是悲劇，但它會養人，給我很多滋潤、很多愛。」他也暖心替講座進行結尾，「跟大家這樣齊聚一堂，感到非常窩心，謝謝大家！」最後更向全場送上飛吻，讓本屆金馬影展溫暖結束。

金馬獎收視創新低

而第62屆金馬獎頒獎典禮日前圓滿落幕，典禮收視率24日出爐，電視和網路總收視人口共664萬7616人，比去年強碰世界棒球12強賽事的總收視人口約732萬7000人更慘，創了10年來新低。

台視昨公布每分鐘收視高點，張震榮獲「最佳男主角」並致感言時收視率最高衝到2.71、收視人口達58萬6000人；第二高點是范冰冰榮獲「最佳女主角」時，以電話連線致感言，出現2.61、收視人口56萬3000人，第三多人看的則是黃奇斌、孫盛希表演「煞到電影這款夢中人」節目的時段。