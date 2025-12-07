李安認2新片卡關！「開拍前4週」突喊卡 關鍵原因曝

李安透露有2部作品正在籌備中。（圖／記者沈芳宇攝）





71歲知名導演李安，曾獲得國內外多項大獎肯定，其新書《十年一覺電影夢：李安傳》由已故前國家電影資料館館長張靚蓓編著，講述李安最純粹的電影生涯前十年，同時也是李安目前唯一的傳記，今（7）日在國家圖書館舉行經典新版發表會，李安談及從影多年來的心路歷程，並公開接下來的拍片計劃。

李安透露，目前有2部作品正在拍攝，其中一部是前期已經製作4個月的《金山》，但因後期資金不足，開拍前4周突然喊卡，目前仍在等待美國加州的退税政策，期盼明年繼續拍攝，李安也提到，該片改編自小說《金山的成色》，講述美國華人修鐵路、挖煤為父親尋找安葬之地的故事，是他很喜歡的一個劇本。

廣告 廣告

李安今（7）日舉行新書發表會。（圖／記者沈芳宇攝）

李安今（7）日舉行新書發表會。（圖／記者沈芳宇攝）

另一部則是《李小龍》，李安表示，該片目前仍在進行中，已籌備長達8年時間，「希望這2部作品能夠順利跟大家見面」，至於先行亮相的則會是《金山》，《李小龍》從創意、資金到版權都面臨許多挑戰，因此後續還需再等待，不過他也透露，「希望有一些新的拍法，給大家一些新的東西」。

李安提到，這2部作品都沒有計劃拍攝3D，坦言「現在太困難，3D我將來還希望有機會往比較實驗的方向去嘗試，那個現在還不敢講，目前就希望能夠把這2個做起來」，希望不管是在敘事、視覺等方面都能夠有所突破。

談及AI技術的進步，李安則表示：「我的想法比較奇怪，不曉得政治正不正確，我不是很擔心AI會不會取代我們，我比較擔心我們的思想會不會AI化」，認為可以利用AI從事一些以前做不到的事情，比如讓拍片更容易、更自由，「AI就讓它做AI的事情，我們人正好有機會做AI做不到的事情」，期許在使用AI的過程中，也要有能力與它抗衡，「一方面拿來當工具，一方面要想到過去沒有想到的東西，你現在想到告訴AI它就會做，所以你一定要不斷突破」。



【更多東森娛樂報導】

●金馬62／奪影后哭到不成人形！范冰冰連線李安曝「無法來台」真相

●金馬62／范冰冰封后與李安連線通話 曝簽證辦好卻無法來

●爆爭取演李安新片！傳Angelababy經紀人「私下聚會」搶救事業

