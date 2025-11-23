李安讚《左撇子女孩》看好葉子綺成影后

第62屆金馬獎22日完美落幕，入圍電影《左撇子女孩》23日凌晨舉辦慶功宴，導演鄒時擎及演員蔡淑臻、馬士媛、葉子綺、黃鐙輝、夏騰宏等人均出席，將近凌晨5點時，大導演李安趕赴現場給予《左撇子女孩》劇組鼓勵，他早已在紐約看過正片，大讚電影可愛、流暢，是非常好看的作品。

雖然《左撇子女孩》入圍9項大獎，最後只有馬士媛拿下了最佳新演員獎1個獎項，但《左撇子女孩》的旅程還未結束，將代表台灣出征奧斯卡最佳國際影片，曾拿過奧斯卡最佳外語片的李安也頗看好表示：「搞不好有機會喔（拿奧斯卡）！」

由於李安抵達慶功宴時間已晚，直說讓9歲的葉子綺久等很不好意思 ，表示上一位讓她等候的人，是以電影《小曉》拿下金馬影后的林品彤，李安打趣對葉子綺說：「搞不好妳會得影后！」葉子綺則笑回：「好謝謝你可以來這邊。」